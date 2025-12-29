Fundaniquem registra 28 niños quemados este 2025, 12 en temporada de Navidad

Tegucigalpa – La Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem), registra el ingreso de 28 niños este 2025, de los que 13 corresponden a estas fiestas de Navidad.

El portavoz de Fundaniquen, Alfredo Ortiz detalló que sólo el fin de semana fueron ingresados cinco menores afectados por quemaduras, dos por pólvora, tres por líquidos caliente o conocido también como escaldadura.

Narró que los menores ingresaron en horas de la noche y de la madrugada de este lunes, por lo que hizo un llamado a la población hondureña, especialmente a los padres de familia, que por favor no le compren pólvora a sus hijos.

Citó el caso de un muchacho de Valle de Ángeles de 17 años que perdió uno de sus dedos de su mano izquierda luego de manipular pólvora.

Desglosó que ya son 28 menores atendidos en ese nosocomio capitalino en 2025, dentro de ellos hay 12 que han sucedido en la temporada de fin de año o de Navidad.

“Es lamentable que los padres de familia el día de hoy sigan haciendo caso omiso de las recomendaciones que se comparten a través de los medios de comunicación y sobre todo de la irresponsabilidad que se ve manifiesta en la medida que siguen ocurriendo este tipo de situaciones, emergencias que son hechos prevenibles”, reflexionó.

Mencionó que ese tipo de emergencias en comparación al año anterior, ha aumentado. A esta fecha en 2024 había 25 casos.

El portavoz sanitario enfatizó que “este tipo de traumas que dejan marca físicas y psicológicas que duran de por vida. Hay tratamientos que hasta que cumplen su mayoría de edad y continúan en su vida adulta recibiendo algún tipo de tratamiento para seguir abordando las secuelas psicológicas más que todo y las físicas”.

En este momento la ocupación hospitalaria en Fundaniquem llega al 90 % con los cinco ingresos que se registraron durante el fin de semana. JS