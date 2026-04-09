FUNDAHRSE organiza la Semana de la Sostenibilidad 2026 enfocada en innovación para la transparencia empresarial

San Pedro Sula – En un contexto marcado por crecientes exigencias de

transparencia, sostenibilidad y adaptación a riesgos globales, la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) organizará la Semana de la Sostenibilidad 2026, que se llevará a cabo del 20 al 22 de mayo en San Pedro Sula, con el objetivo de impulsar modelos de negocio más resilientes y responsables en Honduras.

La sede de esta edición será el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en San Pedro Sula. Bajo el lema “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”, el evento pondrá sobre la mesa los principales retos que enfrenta el sector empresarial en un contexto global cada vez más exigente, marcado por el cambio climático, la transformación tecnológica y la necesidad de mayor transparencia.

El encuentro tiene como propósito impulsar prácticas empresariales más sólidas en materia de gobernanza, sostenibilidad y gestión de riesgos, promoviendo modelos de negocio capaces de adaptarse a entornos cambiantes y de generar relaciones de confianza con sus grupos de interés.

La agenda abordará temas clave como transparencia y gobernanza corporativa, finanzas sostenibles, acción climática, economía circular con enfoque social, transición energética, movilidad sostenible, así como la protección de la biodiversidad y su vínculo con la resiliencia empresarial. También se analizará el papel de la educación de calidad y el trabajo decente en la construcción de sociedades más sostenibles.

Durante los tres días, los asistentes tendrán acceso a conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales, paneles de análisis, conversatorios temáticos y presentación de casos de éxito. Como parte del evento, se desarrollará la EXPO Sostenibilidad, un espacio en el que empresas, organizaciones y aliados estratégicos compartirán iniciativas y soluciones orientadas a fortalecer la gestión responsable en el país.

De la misma manera, estarán disponibles las visitas técnicas, en las cuales los participantes tendrán experiencias diseñadas para conocer de cerca cómo las empresas implementan sus programas e iniciativas sostenibles. A través de recorridos guiados, podrán observar procesos, interactuar con equipos y comprender en contexto real las buenas prácticas que impulsan l sostenibilidad empresarial.

Más de 500 actores clave, entre directivos empresariales, sector público, organismos de cooperación, academia y sociedad civil, se darán cita en este encuentro, que busca traducir el diálogo en acciones concretas en un entorno donde la transparencia y la sostenibilidad marcan la agenda empresarial.

Más información sobre la agenda e inscripciones está disponible en www.semanasostenibilidad.fundahrse.org Asimismo, el material de la edición 2025 puede consultarse en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWem2GqBVQ_JEza7Q77ndhoiumo68lywM