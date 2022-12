Fundación Terra y The Trust for the Americas de la OEA unen esfuerzos para brindar más acceso a la tecnología de Honduras

Washington – Mediante la firma de incorporación a la Franquicia Social POETA (Progama de Oportunidades Económicas a través de la Tecnología en América), Fundación Terra sumará esfuerzos con The Trust for the Americas para inaugurar 4 centros POETA en Honduras durante el año 2023 y posteriormente en la región.

-Fundación Terra se suma a la iniciativa de Franquicia Social implementada por The Trust for the Americas, para capacitar a personas inicialmente en Honduras durante el 2023 y posteriormente en la región del Triángulo Norte de la región.

-La franquicia social es parte del Programa de Oportunidades Económicas a través de la Tecnología en las Americas, POETA por sus siglas en español.

La franquicia social POETA busca promover la inclusión social y económica de poblaciones vulnerables en Latinoamérica y el Caribe mediante el acceso, uso y apropiación de las tecnologías y estrategias educativas integrales presenciales y virtuales.

Fundación Terra como organización miembro del Partnertship for Central America (PCA) y en su constante compromiso y trabajo en pro de la promoción de oportunidades económicas para abordar las causas fundamentales de la migración en el Triángulo Norte de la región, firma esta alianza con The Trust fort he Americas con la convicción que los centros POETA sumarán oportunidades educativas integrales e inclusivas con competencias y habilidades digitales y para la vida, con el objetivo de formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su entorno.

Pierina Nepote, Gerente del Programa POETA, destacó que “para The Trust for the Americas, es un honor incorporar a Fundación Terra a nuestra red de la Franquicia Social POETA. Desde el Equipo POETA, estamos muy ilusionados en trabajar de cerca con el gran equipo detrás de Fundación Terra para fines de fortalecer los perfiles de hondureñas y hondureños, particularmente a través de la promoción de habilidades y herramientas útiles para las personas que desean iniciar y fortalecer su emprendimiento”.

Ejecutivos de Fundación Terra y de The Trust for the Americas de la OEA.

En un inicio los centros que abrirán sus espacios para la implementación de la Franquicia Social POETA estarán ubicados en el Departamento de Francisco Morazán; el Departamento de Cortés, y el Departamento de Choluteca en Honduras, donde se podrá acceder a:

Capacitación técnica con acceso e inducción a la Franquicia Social POETA y Academia Trust: Caja de herramientas, aula virtual trust (Moodle) y capacítate (Microsoft Community Training). Herramientas de recolección, sistematización, monitoreo y análisis de información. Acompañamiento permanente y asesoría personalizada en las estrategias enmarcadas en POETA Licencias de Software Microsoft . Formación y desarrollo profesional por medio de cursos virtuales o presenciales. Acceso a becas y descuentos para cursos disponibles de certificación.



El presidente de Fundación Terra, arquitecto Fredy Nasser comentó: ”Agradecemos a The Trust for the Americas por la confianza depositada en nosotros, estamos seguros que esta alianza nos permitirá continuar trabajando en crear condiciones que faciliten el acceso a la conectividad para fines educativos en las poblaciones vulnerables que carecen de herramientas tecnológicas, así como el fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas que les permitan acceso al trabajo y su crecimiento económico.”

Para mayor información entra en:

Visite: https://www.trustfortheamericas.org/programs/POETA/poeta-digispark

Facebook: The Trust for the Americas Twitter: @Trust4Americas