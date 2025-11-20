Fundación Terra y la CCIC impulsan la primera Rueda de Negocios «Terra te Impulsa Business»

San Pedro Sula – Fundación Terra y su programa Terra te Impulsa , en alianza con la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y el Bazar del Sábado, desarrolla la primera edición de la “Rueda de Negocios y Oportunidades Terra te Impulsa Business”, con el propósito de generar conexiones directas entre pequeñas y grandes empresas con emprendedores nacionales, promoviendo un entorno dinámico, inclusivo y colaborativo que fomente nuevas oportunidades comerciales y el crecimiento económico del sector MIPYME.

En esta Rueda de Negocios participaron 34 emprendedores debidamente formalizados, con la capacidad instalada para atender a clientes empresariales y formar parte de sus cadenas de suministro. También participaron unas 30empresas compradoras de la industria diversa, comercio y servicios de la zona norte del país.

Durante la jornada, los emprendedores tuvieron la oportunidad de sostener reuniones uno a uno presentando sus productos y servicios en un ambiente propicio para la generación de alianzas comerciales. El objetivo de este encuentro es abrir oportunidades de negocio concretas y fortalecer la competitividad de las micros y pequeñas empresas hondureñas.

Los participantes presentan su oferta comercial mediante la plataforma digital Terra te Impulsa Business, una herramienta exclusiva que permite a los compradores corporativos acceder a los catálogos de productos y servicios de los emprendimientos formalizados, facilitando conexiones y alianzas comerciales directas.

Como parte del compromiso de Fundación Terra, tres de ellos recibieron capital de trabajo, equivalente a 30 mil lempiras cada uno y equipo tecnológico, como apoyo para potenciar su capacidad productiva. Estos fondos serán otorgados a los emprendedores que obtuvieron el mayor número de expresiones de interés comercialpor parte de las empresas participantes.

Los ganadores que recibieron capital de trabajo fueron: Karen Pineda, de Vinos Juárez, 30 mil lempiras; Edlin Andrea Cardona Molina, de Prochem 30 mil lempiras; y Karen Dubón, de Bay Island Harvest, 30 mil lempiras. Además, se entregó equipo tecnológico a Pedro Cerrato, de Inversiones Globales, y a Lissbeth Mateo, de Todo en Muebles.

“Con Terra te Impulsa Business en alianza con la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y Bazar del Sábado buscamos abrir puertas para los emprendedores, conectándolos con grandes empresas y fomentando la compra local. Nuestro enfoque, empresarios apoyando a empresarios”, manifestó Mariel Rivera, representante de Fundación Terra.

¨Uno de nuestros pilares en la CCIC es apoyar a la pequeña empresa, con alianzas como estas les abrimos oportunidades para que sean proveedores de grandes empresas y puedan crecer y fortalecerse. Cada negocio que crece genera más empleos¨ manifestó Karim Qubain, presidente de la CCIC.

¨Estamos muy contentos como Bazar del Sábado de seguir siendo esa plataforma que conecta a los emprendedores a grandes oportunidades, donde no solo tienen acceso a nuevos clientes sino también a capital de trabajo que potencia sus negocios manifestó, MelissaFarah, directora del Bazar del Sábado

Esta iniciativa reafirma el compromiso de Fundación Terra y de la CCIC generando oportunidades económicas sostenibles, contribuyendo al desarrollo de un ecosistema emprendedor sólido, innovador y competitivo en Honduras.

Para más información sobre cómo ser parte de la plataforma “Terra Te Impulsa ”, visite la página www.terrateimpulsa.com