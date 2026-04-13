Fundación Terra y Fedecámara impulsan emprendimientos tecnológicos y empleo juvenil

Tegucigalpa – Con el objetivo de fortalecer el desarrollo socioeconómico del país y generar mayores oportunidades para emprendedores y jóvenes, Fundación Terra y Fedecámara firmaron un convenio de cooperación bajo el programa «Fundación Terra Te Impulsa», una iniciativa orientada a potenciar tanto a emprendimientos tecnológicos como a la empleabilidad juvenil.

El acuerdo fue suscrito por la directora ejecutiva de Fundación Terra, Mariel Rivera, y el presidente de Fedecámara, Manuel Hernández, quienes destacaron la importancia de las alianzas estratégicas para impulsar el desarrollo y la innovación en el país.

Este convenio busca formalizar una relación de cooperación que contribuya al fortalecimiento del sector mipyme, creando oportunidades para emprendedores mediante el uso de la tecnología como eje transversal, lo que permitirá ampliar la visibilidad y el alcance de sus productos y servicios.

Mientras en empleabilidad, la iniciativa promoverá el desarrollo profesional y la inclusión socioeconómica de jóvenes hondureños, fortaleciendo competencias y generando oportunidades de crecimiento dentro del mercado laboral.

Como parte de esta alianza, se desarrollarán diversas acciones estratégicas orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor y la empleabilidad juvenil. Fundación Terra entregará capital semilla en especie a los Startups que resulten ganadores.

Por su parte, Fedecámara diseñará y ejecutará procesos de formación para los participantes del Premio Fundación Terra Te Impulsa – Fedecámara, aportando conocimientos técnicos, empresariales e institucionales que contribuyan al crecimiento y consolidación de sus proyectos.

Asimismo, se facilitará la vinculación de los Startups de la plataforma Hub 504 de Fedecámara con el programa Fundación Terra Te Impulsa, promoviendo su participación como proveedores dentro de la red de beneficiarios.

De igual manera, se impulsará la incorporación de los participantes del programa Fundación Terra te Impulsa- Empleabilidad en la plataforma “Emplea Más”, fortaleciendo sus oportunidades de inserción laboral.

Complementariamente, Fedecámara desarrollará procesos de formación, enfocados en el fortalecimiento de habilidades blandas, técnicas y sociolaborales, así como en la preparación para su ingreso al mercado laboral.

La iniciativa apoyará directamente a emprendedores tecnológicos a nivel nacional y a jóvenes participantes del programa Fundación Terra Te Impulsa – Empleabilidad de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

“La firma de este convenio representa un paso clave en la consolidación de alianzas estratégicas orientadas a generar impacto a mayor escala. La articulación con Fedecámara, que integra a las Cámaras de Comercio del país, nos permite ampliar significativamente el alcance de este convenio, potenciando oportunidades para emprendedores y jóvenes en todo Honduras”, manifestó Rivera

“Desde Fedecámara estamos convencidos de que la unión fortalece el desarrollo del sector empresarial. A través de este convenio, ponemos a disposición nuestras herramientas y capital humano para acompañar a las mipymes, emprendedores y jóvenes talentos, con el objetivo de fortalecer sus competencias digitales y facilitar su acceso a nuevas oportunidades en un entorno empresarial global, dinámico y en constante evolución”, indicó el presidente de Fedecámara.

Con esta iniciativa, ambas organizaciones reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible, promoviendo el crecimiento de las mipymes y la generación de oportunidades para la juventud hondureño.