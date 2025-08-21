Fundación Terra premia a emprendedores destacados

Tegucigalpa – Fundación Terra, en colaboración con Trips4 Business y Mujeres & Negocios, celebró con orgullo la tercera edición del Diplomado en “Emprendimiento y Desarrollo Humano”, un programa diseñado para fortalecer las competencias de mercado, imagen e identidad personal en etapas decisivas de proyectos para emprendedores.

Durante 10 semanas, los participantes recibieron formación en línea y acceso a asesoría personalizada uno a uno con instructores especializados, cubriendo temas esenciales como la mentalidad de crecimiento, creatividad, comunicación, personal branding, colaboración, control y coaching, branding corporativo, finanzas, modelo de negocio y habilidad de la presentación comercial de sus negocios.

Fundación Terra becó a 30 emprendedores para que participaran en esta tercera edición del diplomado y entregó además capital semilla en especie a los cinco primeros lugares. Al primer lugar se le otorgó 35 mil lempiras a Josué Antonio Ramos Reconco, de APRODEC (encurtidos y chiles); al segundo lugar 30 mil lempiras al emprendedor Luis Fernando Rápalo Lambur, de Dentally (clínica dental); al tercer lugar se le entregó 23 mil lempiras a David Antonio Domínguez Trejo, de Servicios de viaje VI-DA (agencia de viajes); al cuarto lugar , 20 mil lempiras a Grace Alejandra Ferrera Martínez, de Tuki Tuk (smoothies), el quinto lugar un premio de 20 mil lempiras a Ivana Marcela Martínez Coello, de Think in Pink, al sexto y séptimo lugar se les dará financiamiento para promocionales a los emprendedores Claudia María Cueva de Arte Claro y a Karen Johanna Pineda García de Vinos Juárez y al octavo lugar se le otorgó un kit digital al emprendedor Allan Fabricio Almendares Rodríguez, de A2Electronic.

“En Fundación Terra creemos en el poder transformador del emprendimiento. Gracias al trabajo conjunto con nuestros aliados estratégicos, hoy entregamos capital semilla que permitirá a más emprendedores fortalecer y hacer crecer sus negocios, impulsando con ello el desarrollo económico y social de nuestro país”, manifestó Mariel Rivera, Directora Ejecutiva de Fundación Terra.

“La tercera edición del Diplomado en Emprendimiento y Desarrollo Humano es una muestra de que cuando unimos propósito, formación y comunidad, los resultados trascienden. Ver a más mujeres y hombres crecer, creer en sí mismos y transformar sus negocios nos confirma que la educación emprendedora es una semilla que irá dando frutos año tras año.” Agregó la Directora Ejecutiva de Mujeres & Negocios Wanndha Pavón.

Isis Gabriela Sabillón co fundadora de Tríps4Businnes manifestó que “Trabajar en pro del crecimiento de emprendedores y micro empresarios en el Diplomado de Emprendimiento y Desarrollo Humano en su tercera edición nos llena de gratitud inmensa, más personas están construyendo sus sueños, desarrollando más su potencial humano y sus habilidades de negocios. Vivir estás semanas de entrenamiento es adrenalina pura, pero más que todo son personas transformadas y visionarias que engrandecen nuestro país».

Este tercer diplomado ha sido una pieza clave en el desarrollo de habilidades prácticas en áreas como estrategia, finanzas, marketing digital y liderazgo, proporcionando a las participantes herramientas valiosas para avanzar en sus proyectos. Fundación Terra, Trips4Business y Mujeres & Negocios continuaran colaborando para ofrecer programas que impulsen el crecimiento económico y social de los emprendedores en el país.