Fundación Terra lanza “Premio Terra te Impulsa-Emprende Pronto” por cuarto año consecutivo, para fomentar el crecimiento empresarial de los emprendedores

Tegucigalpa – Fundación Terra, a través de su programa Terra te Impulsa, en colaboración con las tiendas de conveniencia Pronto, se enorgullece en anunciar la convocatoria del Premio “Terra te Impulsa: Emprende Pronto”, en su cuarta edición consecutiva. Este concurso tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor en Honduras, apoyando a emprendedores que contribuyen al desarrollo social y económico del país, así como generar oportunidades de crecimiento empresarial para pequeñas empresas mediante la comercialización de sus productos en las tiendas Pronto.

El «Premio Terra Te Impulsa: Emprende Pronto» tiene como propósito fortalecer el crecimiento de las micro y pequeñas empresas al brindarles la oportunidad de vender sus productos en las tiendas de conveniencia Pronto. Además de apoyar a emprendedores hondureños con iniciativas que generen desarrollo social y económico, promover la innovación y el espíritu de la micro, pequeña y mediana empresa como motores de progreso, y resaltar la importancia de la formación en la creación y éxito de nuevos negocios.

El concurso está abierto a todas las personas hondureñas y residentes en Honduras que sean mayores de 21 años y posean un proyecto como micro, pequeña o mediana empresa y que opere dentro del territorio hondureño, especialmente en el rubro de alimentos y bebidas pre elaboradas.

Los premios son atractivos y variados, con una distribución por categoríasde calificación, que incluyen: Primer lugar con 50 mil lempiras, un segundo lugar con 40 mil lempiras, el tercer lugar, con 35 mil lempiras, el cuarto lugar con 30mil lempiras y el quinto lugar 25 mil lempiras y seis emprendedores recibirán capital para uso de promocionales. Además, los cinco proyectos ganadores tendrán la oportunidad de exhibir sus productos durante un año, a partir de enero de 2026, en tres tiendas Pronto ubicadas en Tegucigalpa: Pronto Tepeyac, Pronto El Molino y Pronto Bulevar Morazán.

Las nominaciones se llevarán a cabo desde el 11 de agosto al 11 de septiembre y cualquier emprendedor puede auto-nominarse siguiendo el proceso detallado en la plataforma Terra te Impulsa. Esto incluye completar un formulario de registro y proporcionar un video de nominación que explique el proyecto y las razones para la nominación.

“Fundación Terra, a través de su programa Terra te Impulsa, está comprometida en apoyar a aquellos que desean innovar y crear un impacto positivo en Honduras. Nos enorgullece apoyar y premiar por cuarto año consecutivo a emprendedores hondureños que buscan impulsar sus proyectos y contribuir al crecimiento económico del país. El Premio Terra te Impulsa – Emprende Pronto no es solo un reconocimiento al esfuerzo y la calidad, sino también una inversión en el futuro de proyectos prometedores” expresó Mariel Rivera, Directora Ejecutiva de Fundación Terra.

“Este premio es una vitrina para que los emprendedores hondureños lleven sus productos a nuevos mercados y fortalezcan su competitividad”, manifestó Gabriela Diaz, sub gerente de marketing de Pronto

El jurado evaluará los emprendimientos considerando diversos criterios, como la sostenibilidad del modelo de negocio, la innovación, el valor social, las oportunidades de mercado y la capacidad de comunicación del candidato, postulaciones y seleccionará a los emprendedores finalistas. Estos finalistas recibirán mentoría para mejorar sus presentaciones y pitch’.

Las inscripciones están abiertas del 11 de agosto al 11 de septiembre 2025. Para obtener más información sobre el concurso y cómo postularse, visite el sitio web de Terra te Impulsa en www.terrateimpulsa.com.

Sobre Fundación Terra:

Fundación Terra es una Organización no Gubernamental de desarrollo con amplia trayectoria en implementación de programas y proyectos en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Su accionar social se concentra en objetivos que buscan mejorar la calidad de vida, el bienestar socioeconómico y el medioambiente de nuestras comunidades mediante 4 ejes de acción: educación de calidad, Infraestructura social, emprendimiento y ambiente.

Sobre Tiendas Pronto:

Somos la cadena de tiendas de conveniencia más innovadora y de mayor crecimiento en la región. Generando valor en cada uno de los países en que operamos. Pronto, brinda un estilo de vida y experiencia de compra única para nuestros clientes. Ofreciendo una variedad de productos con los más altos estándares de calidad; como lo son Pronto Café, donas y nuestros famosos MonsterDog. También ofrecemos snacks, bebidas, abarrotes, recargas electrónicas, farmacia, y servicios bancarios ¡TODO EN UN INSTANTE!