Fundación Terra inaugura mejoras en infraestructura escolar y Aula Tecnológica en Cortés

Cortés.- Fundación Terra bajo su lema “La educación no se detiene” reafirma su compromiso con la educación hondureña a través de la inauguración de tres nuevos proyectos de mejoramiento en la infraestructura escolar y un aula tecnológica en el departamento de Cortés en apoyo a la Secretaría de Educación y cumpliendo con los lineamientos de la Dirección de Construcciones Escolares.

Este trabajo en alianza con la SEDUC y las comunidades educativas beneficiará directamente a más de 1,868 estudiantes y docentes de los municipios de Puerto Cortés, Choloma y San Pedro Sula.

“Bajo el pilar de Infraestructura Social y su programa Escuela Segura, Fundación Terra impulsa obras que nacen desde y para la comunidad, con el propósito de transformar entornos educativos, fomentar la participación activa y generar espacios seguros, dignos y funcionales para la comunidad educativa. Nuestro compromiso se refleja en el mejoramiento de centros educativos, creando condiciones óptimas para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes”, dijo Mariel Rivera directora ejecutiva de Fundación Terra.

Se inauguró el mejoramiento de 3 centros escolares

En el Centro Educativo Francisco Morazán de la Aldea de Baracoa en Puerto Cortés, se inauguró el proyecto de infraestructura mediante obras que incluyeron, reparación en el área de baños, mantenimiento de cubierta de techo y losa de entre piso, suministro e instalación de iluminación en áreas internas y externas, suministro e instalación de sistema hidroneumático y mantenimiento de puertas, con un área de construcción de 295.88 m². Este proyecto beneficiará a 535 estudiantes y 22 docentes de este centro educativo.

En el Centro de Educación Básica Abraham Bueso Pineda de la colonia El Ceden, municipio de Choloma se inauguró el proyecto de la construcción de una cocina escolar, estructura e instalación de tanque elevado, mantenimiento de cubierta y fundición de firme de piso, con una superficie de 233.10 mejorada, beneficiando a 321 alumnos y 17 docentes.

Mientras en el Centro de Educación Básica Jacinto Meza Guillén, ubicado en la colonia La Amistad de San Pedro Sula, se inauguró obras de mejoras en infraestructura que incluye la construcción de una cocina escolar, muro perimetral, cambio de cubierta de techo y mantenimiento de baños, interviniendo un total de 281.55 m². Este proyecto beneficiará a 255 alumnos y 28 docentes.

Se inauguró aula Tecnológica

Además, se inauguró el Aula Tecnológica número 21 en la escuela Marco Aurelio Soto, ubicada en el municipio de el Porvenir de Puerto Cortés , misma que fue equipada con conectividad de fibra óptica, cinco estaciones de trabajo, equipo multimedia y acceso a la plataforma educativa “Fundación Terra Conecta (FTTC)” que cuenta con más de 200 contenidos y donados por Fundación Pro Futuro de España para estudiantes de español de primero a noveno grado, en matemáticas de uno a tercer grado y el tema de valores para estudiantes de primer a tercer grado. Este proyecto beneficiará a 658 estudiantes y a 32 docentes.

Mientras que padres de Familia se capacitarán en temas de manera de pensar, actuar y hábitos para una vida saludable y para los docentes se les impartirá un diplomado en “Innovación Educativa”.

En este centro educativo, se hicieron además mejoras en el espacio físico del aula como en el techo, cielo falso, iluminación, sistema eléctrico, reparación de paredes, pizarras y puertas metálicas, creando el espacio adecuado para su mayor rendimiento académico. IR