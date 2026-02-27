Fundación Terra inaugura  el Programa Becas Tutoría  para fortalecer el rendimiento escolar en la región

Tegucigalpa– Con el Lema “La Educación no se detiene”, Fundación Terra inaugura el Programa Becas Tutoría en Honduras, Guatemala y El Salvador, haciendo entrega de 5,200 becarios tutores a estudiantes con excelencia académica para este año lectivo 2026, con el apoyo de 1,400 maestros enlaces en la región.

La ejecución el programa Becas Tutoría de Fundación Terra, ha sido un agente de esperanza y cambio en la educación de la región, promoviendo valores como la solidaridad y el compromiso con el sector educativo, 51,700 mil tutores y 274,000 tutorados a nivel regional durante 27 años.

El Programa Becas Tutoría es una metodología coordinada con los Ministerios de Educación, y respaldada por las autoridades educativas y autorizada para su implementación en los centros educativos públicos. Dicha metodología se centra en apoyar a niños, niñas y jóvenes en la mejora de sus rendimientos académicos, especialmente en áreas críticas como matemáticas y español, a través de sesiones de reforzamiento impartidas por tutores comprometidos de educación básica y media.

Además de transmitir conocimientos y valores, el Programa Becas Tutoría también se enfoca en compartir hábitos de estudio con los tutorados, desde la gestión del tiempo hasta el cuidado de los materiales escolares necesarios para el aprendizaje, destacando los valores como el respeto, la confianza, la solidaridad y el compromiso.

El Presidente Ejecutivo de Fundación Terra, Fredy Nasser, expresó: “Resaltamos la importancia de apoyar la educación, como eje fundamental del desarrollo de los niños que son el futuro de los países de la región. Hoy iniciamos 2026 con evidencia, sabemos que el modelo funciona, que genera impacto social medible, que fortalece el sistema educativo, pero sobre todo sabemos que cada tutor puede cambiar una historia y cuando cambian muchas historias, cambia Honduras y la región”.

Fundación Terra realizó una evaluación integral del Programa Becas Tutoría mediante encuestas cuantitativas y cualitativas dirigidas a docentes, tutores, estudiantes tutorados, padres de familia y autoridades educativas, complementadas con grupos focales y entrevistas presenciales. Los resultados muestran que las escuelas que implementan el programa registran una reducción del 10.14 % en la reprobación escolar en comparación con los centros que no lo aplican, lo que se traduce en mayor retención estudiantil. El estudio también confirma que los tutores fortalecen su compromiso con la comunidad educativa, desarrollando habilidades de liderazgo, responsabilidad y resolución de conflictos. Además, se realizó un análisis SROI (Retorno Social de la Inversión) para medir el impacto social en términos monetarios, permitiendo calcular cuánto valor educativo, social y emocional que crea el programa ya que por cada dólar invertido se genera el equivalente a 5 dólares de valor social.

En apoyo a la educación el programa Becas Tutoría ha ejecutado durante 27 años

A nivel regional hemos estado presentes en 608 centros educativos de los cuales 436 son de Honduras.

51,200 becarios tutores han sido guías y modelos para seguir para nuevas generaciones.

274,033 niños y jóvenes han encontrado en este programa el apoyo necesario para fortalecer su aprendizaje y alcanzar nuevas metas.

Con más de 6 millones de horas de reforzamiento representado oportunidades reales para transformar su futuro.

La implementación de este programa ha generado una mejora en los índices de aprobación de un 95% y una retención escolar de un 98%, así como un impacto positivo en las escuelas de las comunidades participantes.

La educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas, y por eso, cada año Fundación Terra reafirma el trabajo junto a la comunidad educativa conformada por las Secretaría de Educación, directores, docentes, alumnos y padres de familia en cada uno de los países donde se tiene presencia. En 2026, renovamos y el compromiso con la misma visión: seguir brindando oportunidades a los estudiantes dentro del sistema educativo, como a aquellos que retornan al país, a ellos les decimos: “Tu historia continúa, tu educación también, con Fundación Terra la Educación no se detiene”. IR