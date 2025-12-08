Fundación Terra inaugura el Christmas Market by Terra Te Impulsa

Tegucigalpa – Fundación Terra, a través de su programa de apoyo al emprendimiento, inauguró el” Christmas Market by Terra Te Impulsa”, un espacio creado para promover el talento hondureño y respaldar los productos nacionales durante la temporada navideña.

“Este Christmas Market surge con el propósito de fortalecer el crecimiento de negocios y facilitar espacios de comercialización accesibles, dinámicos y abierto al público para que puedan conocer los productos que ofrece cada emprendedor mientras realizan sus compras navideñas en un ambiente seguro y de fácil acceso”, manifestó Mariel Rivera directora ejecutiva de Fundación Terra.

La tienda estará abierta del 5 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 en un local ubicado en el Paseo Los Próceres de Tegucigalpa, donde los visitantes podrán disfrutar de una experiencia de compras centrada en productos exclusivos elaborados por emprendedores locales. La oferta incluye artículos ideales para obsequios, con propuestas innovadoras y de alta calidad.

Los emprendedores atenderán al público de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., invitando a las familias capitalinas a descubrir una amplia variedad de productos perfectos para compartir en estas fiestas.

20 emprendedores de los cuales 17 son mujeres expondrán sus productos entre los que destacan:

Chocolatería artesanal

Bebidas tradicionales como rompopo y café

Joyería y accesorios

Artículos en cuero

Cosmética y cuidado personal

Tazas y piezas de colección

Sets preparados para regalo

Productos premium con acabados finos

La apertura contó con la participación de aliados estratégicos del programa Terra Te Impulsa, e invitados especiales, quienes acompañarán esta celebración dedicada al talento emprendedor del país.

Terra Te Impulsa es un programa de Fundación Terra que, a través de una plataforma digital, brinda apoyo a 4,800 emprendedores mediante la promoción de sus productos en un catálogo virtual y diversos canales de difusión, facilitando la conexión entre vendedores y compradores en www.terrateimpulsa.com”