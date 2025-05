Tegucigalpa – @Fundación Terra inaugura el centro POETA número 10 en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Canaán de Tegucigalpa, en colaboración con la organización internacional The Trust For The Americas y Microsoft. Este nuevo centro se suma a los esfuerzos continuos que realiza la Fundación para crear espacios de trabajo, representando un avance significativo hacia la inclusión digital y el desarrollo para las comunidades.

El Programa de Oportunidades Económicas a través de la Tecnología en las Américas (POETA), tiene como objetivo crear condiciones para facilitar el acceso de conectividad con fines educativos a la población vulnerable que no cuenta con las herramientas tecnológicas que faciliten su integración a la economía a través de la formación en contenidos digitales, dirigido a la población vulnerable, brindando acceso, uso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, por medio del fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas en los participantes para su crecimiento económico, el aprovechamiento en oportunidades de empleo y pasantías mediante alianza de socios estratégicos.

El nuevo centro estará disponible para más de 5 mil habitantes de la Colonia Canaán, Colonia Villa la Estanzuela, Barrio El Mirador y sus alrededores. Este Centro estará abierto en horario de lunes a sábado 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y brindará atención a jóvenes y adultos a quienes se les brindará más de 200 contenidos formativos y actividades como el uso de la inteligencia artificial, cuidado del equipo tecnológico, habilidades digitales, habilidades blandas, emprendimientos y preparación para el mundo laboral, entre otros.

“La inauguración de este espacio representa un paso firme hacia la construcción de un futuro más inclusivo y próspero para nuestras comunidades. Fundación Terra y nuestros aliados reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando juntos para impulsar el acceso a la inclusión digital, permitiendo oportunidades de trabajo tanto jóvenes como adultos y que contribuyan a su crecimiento económico”, manifestó Fredy Nasser, Presidente Ejecutivo de Fundación Terra.

“La comunidad está muy contenta y agradecida porque tanto niños, jóvenes y adultos recibirán capacitaciones de manera gratuita” manifestó Robert Matute, Presidente del Patronato de la Colonia Canaán.

Además, Fundación Terra firmó un convenio con los representantes del Patronato de la Colonia Canaán como aliado estratégico para la sostenibilidad de dicho centro POETA.