Fundación Terra inaugura dos nuevos Centros de Capacitación Trust-OEA

Tegucigalpa – Fundación Terra comprometida con la educación, la innovación y la transformación digital como pilares para generar oportunidades y contribuir al desarrollo de comunidades en condición de vulnerabilidad, inauguró dos Centros de Capacitación Trust: Santa Teresa de Jesús, ubicado en la colonia Nueva Capital de Comayagüela, y San Juan Apóstol, en la colonia Monterrey de Tegucigalpa, ambos en instalaciones de la Fundación Colaboración y Esfuerzo (FUNDACOES).

Como parte de esta visión, Fundación Terra mantiene una alianza estratégica con The Trust for the Americas, fundación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con Microsoft, implementando el modelo Franquicia Social Trust, que busca ampliar oportunidades educativas y económicas a través del acceso a la tecnología, la formación digital y el desarrollo de habilidades para la empleabilidad y el emprendimiento.

Con la apertura de estos dos nuevos centros, ya son 12 Centros de Capacitación Trust en Honduras brindando espacios de aprendizaje equipados con tecnología, conectividad y recursos educativos de calidad. El propósito es reducir la brecha digital y fortalecer las capacidades de jóvenes estudiantes, docentes, emprendedores, padres de familia y miembros de la comunidad en general. A través de esta iniciativa, los participantes podrán desarrollar nuevas competencias, para acceder a mejores oportunidades laborales, impulsar sus emprendimientos y construir un futuro con mayores posibilidades de crecimiento personal y profesional.

Esta iniciativa es posible gracias a un trabajo en conjunto entre organizaciones comprometidas con la educación y el desarrollo de Honduras. The Trust for the Americas-OEA y Microsoft aportan la metodología de la Franquicia Social Trust, herramientas educativas, licencias tecnológicas y acompañamiento técnico; DigiSpark Triángulo Norte-Microsoft contribuye con equipo tecnológico para fortalecer la operación de los espacios; Fundación Terra lidera la adecuación de la infraestructura, el equipamiento y el acompañamiento técnico-formativo; mientras que Fundación Colaboración y Esfuerzo (FUNDACOES) brinda la infraestructura, conectividad, facilitadores y coordinación operativa necesaria para garantizar el desarrollo de los procesos de formación.

Los nuevos centros ofrecerán más de 200 contenidos formativos mediante las plataformas Aula Virtual Trust (Moodle), Capacítate de Microsoft y Caja de Herramientas. La capacitación incluye cursos de alfabetización digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencias de la computación, habilidades para la vida, empleabilidad y emprendimiento.

La formación estará dirigida especialmente a estudiantes mayores 16 años, jóvenes egresados, docentes, emprendedores y habitantes de las comunidades cercanas.

El Centro de Capacitación Trust Santa Teresa de Jesús, ubicado en Nueva Capital, beneficiará a 10 comunidades del sector. Asimismo, potenciará la labor educativa de los Centros de Capacitación Juvenil Santa María, Santa Clara y Virgen de Suyapa, apoyando la formación de 3,600 estudiantes y 100 docentes.

El Centro de Capacitación Trust San Juan Apóstol, ubicado en la colonia Monterrey, contribuirá al desarrollo de seis comunidades cercanas, además de apoyar la formación de 600 estudiantes y 100 docentes, emprendedores y miembros de la comunidad.

Los Centros de Capacitación Trust funcionarán de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y fines de semana con posibilidad de ampliar horarios según la demanda.

Con esta iniciativa, Fundación Terra, The Trust for the Americas, Microsoft y FUNDACOES reafirman su compromiso de impulsar la educación tecnológica, el desarrollo de habilidades y la generación de nuevas oportunidades para las comunidades hondureñas.