Fundación Terra en alianza con la Secretaria de Educación Inauguran el programa “Escuelas Verdes y Seguras” para fortalecer la educación ambiental

Tegucigalpa – Como parte de su compromiso con el medio ambiente y la educación de calidad, Fundación Terra, en alianza con la Secretaría de Educación (SEDUC) y con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pone en marcha el programa “Escuelas Verdes y Seguras”, una iniciativa que fortalecerá las capacidades de docentes y estudiantes para transformar los centros escolares en espacios seguros, responsables con el medio ambiente y preparados para enfrentar los desafíos del cambio climático.

Durante cuatro meses, 100 docentes y otros actores claves que participarán en un proceso de formación diseñado para fortalecer sus conocimientos en educación ambiental y dotarlos de herramientas que les permitan liderar la implementación del programa en sus centros educativos y avanzar hacia la certificación de Escuela Verde y Segura.

Como parte de esta estrategia, recibirán material educativo especializado en educación ambiental, gestión de riesgo, capacitación mediante metodologías prácticas y participativas, así como asistencia técnica, monitoreo y acompañamiento permanente para garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos. Además, los centros educativos contarán con kits ambientales que incluirán insumos para el establecimiento de huertos escolares, composteras para el manejo de residuos orgánicos, sistemas de cosecha de agua lluvia y manejo de residuos sólidos.

Como agentes multiplicadores del conocimiento, los docentes trasladarán estos aprendizajes al aula mediante actividades prácticas que involucren a toda la comunidad educativa. De esta manera, los estudiantes desarrollarán conocimientos, habilidades y hábitos orientados al cuidado de los recursos naturales, el uso responsable del agua y la energía, la gestión adecuada de los residuos y la protección del entorno de los centros educativos, hasta consolidar una cultura de responsabilidad ambiental.

“El programa beneficiará directamente a 10,487 mil niños de 30 centros educativos del Distrito Central, impulsando una cadena de aprendizaje y buenas prácticas que trascenderá las aulas, llegará a los hogares y se extenderá a las comunidades. Cada escuela que se suma a este programa está creando un futuro más verde y limpio” manifestó Mariel Rivera Directora Ejecutiva de Fundación Terra.

«Más de 110 mil centros educativos que forman parte del movimiento mundial de Escuelas Verdes impulsado por la UNESCO. Nos llena de alegría que Honduras se sume a este esfuerzo global y reafirme su compromiso con el derecho a una educación, de calidad, inclusiva y con equidad, que prepara a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del cambio climático y construir un futuro más sostenible con una mirada a la sostenibilidad y la seguridad de sus comunidades.» Dijo Romina Kasman, especialista de educación de la UNESCO.

Fundación Terra hará entrega del material educativo a la Secretaría de Educación (SEDUC). Estos contenidos serán incorporados a la plataforma virtual IBERTEL, destinada a la formación y capacitación docente, lo que permitirá ampliar el alcance de Escuelas Verdes y Seguras y garantizar que más docentes de centros educativos de todo el país accedan a estos recursos, fortaleciendo la continuidad y expansión del programa a nivel nacional.

Desde Fundación Terra reafirmamos nuestro compromiso de continuar impulsando alianzas que promuevan una educación que impulsa cambios positivos en el medio ambiente. Estamos convencidos de que, al fortalecer las capacidades de los docentes y acompañar a las comunidades educativas, contribuimos a sentar las bases para construir una Honduras más resiliente, consciente y preparada para enfrentar los desafíos ambientales del presente y del futuro.