Fundación Terra clausura exitoso Programa “Terra Te Impulsa a la Empleabilidad Juvenil”

Tegucigalpa – Fundación Terra clausura con éxito, el “Programa Terra Te Impulsa a la Empleabilidad Juvenil”, una iniciativa dirigida a fortalecer las competencias laborales de jóvenes en búsqueda activa de empleo, mediante un proceso formativo integral que impulsa la inserción al mercado laboral promoviendo su desarrollo socioeconómico.

El proyecto tiene como objetivo dotar a los participantes de herramientas personales, sociales y profesionales que les permitan acceder a empleos sostenibles. Bajo un enfoque de desarrollo positivo, el programa reconoce a la población juvenil como protagonistas de su propio crecimiento y les brinda las condiciones necesarias para ampliar sus oportunidades a nivel profesional.

Para Fundación Terra el empleo constituye el motor fundamental de la economía, ya que impulsa el crecimiento, fortalece el bienestar social y genera oportunidades de desarrollo para las comunidades.

“En este programa piloto participaron jóvenes entre 18 y 30 años, graduados de educación media o con estudios universitarios, que se encuentran desempleados o buscan su primera experiencia laboral. El proceso formativo, con una duración de cuatro meses en modalidad híbrida, inició con módulos de orientación vocacional, sociolaboral y habilidades blandas en áreas clave para fortalecer su perfil”, explicó Mariel Rivera, directora ejecutiva de Fundación Terra

Para este proceso se realizaron convocatorias abiertas a través de diversas plataformas digitales, además de acciones coordinadas con aliados estratégicos y comunidades donde Fundación Terra tiene presencia, garantizando la participación de un amplio número de postulantes.

Posterior a la parte formativa y como parte de las estrategias de vinculación laboral, Fundación Terra realizó dos ferias de empleo que facilitaron el contacto directo con el sector empresarial. Un total de 16 empresas participaron en estos espacios, ofreciendo vacantes dirigidas a los aspirantes del programa. Además, se gestionaron pasantías en empresas aliadas para conectar a los participantes con oportunidades laborales de acuerdo con sus perfiles.

El impacto del programa se refleja en resultados tangibles. En Tegucigalpa, 170 personas recibieron formación de las cuales el 73% son mujeres. De este grupo, 25 lograron incorporarse al mercado laboral y 68 iniciaron pasantías.

De cara al 2026, Fundación Terra proyecta reforzar el acompañamiento, con el fin de apoyar su proceso de consolidación profesional mediante webinars enfocados en la búsqueda activa de empleo y se abrirá una segunda cohorte en Honduras contemplando el programa en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, ampliando así el alcance y la cobertura de la iniciativa. PD