Fundación Terra celebra sus 24 años con el foro “El rol del Sector Privado en la Educación”

Tegucigalpa – En el marco de sus 24 años, Fundación Terra, desarrolló el foro “El rol del Sector Privado en la Educación” a través del cual se presentaron programas, experiencias e iniciativas locales e internacionales del sector privado que están impactando la educación a nivel global.

El foro se realizó en dos segmentos, el primero con un enfoque de “Experiencias Globales de Impacto Privado en la Educación” teniendo como conferencistas a Laura Calventi, Directora de portafolio en INICIA Educación, Alejandra Soleno, Gerente Regional para Centroamérica en Teach a Man to Fish, Fernando Revilla , Director General Mexico en Grupo SM y Jorge García CEO y Fundador de KUEPA; y el segundo, denominado “El rol del Sector Privado y su Impacto en la Educación de Honduras” donde participaron Edith Figueroa Viceministra de Asuntos Técnicos Pedagógicos de La Secretaría de Educación en Honduras, Francisco Anello, Global Senior Vice President of Education en Aleph Holding, Xavier Rubio, Fundador y CEO de PIXDEA y David Medina, Sub Director de Proyecto Creando Mi Futuro Aquí.

Dentro de la temática y diálogo que se llevó a cabo durante el foro, se abordaron temas como “Educando a los jóvenes para el trabajo y emprendimiento, la tecnología al servicio de la mejora educativa”, análisis que indican lo valioso que representa para el sistema educativo que el sector empresarial y el gobierno trabajen en conjunto, alineamiento que es de mucha importancia para cumplir con las necesidades económicas y la demanda laboral que tiene el país.

El presidente de Fundación Terra, Fredy Nasser mencionó: “Este encuentro nace porque creemos fielmente que fortalecer la calidad educativa en la región es una tarea para todos los sectores, el rol del Estado como garante de la educación, en alineación con la empresa privada quien desarrolla e impulsa la innovación en diferentes ámbitos, representa una gran combinación para el desarrollo y transformación de la sociedad”.

Como una de las principales conclusiones se destaca la gran importancia que el sector privado también puede asumir acciones colaborativas como la generación de contenidos y metodologías que faciliten a los jóvenes transitar durante su formación a opciones reales de trabajo. Dotarlos de conocimientos y experiencias en la incorporación de herramientas y destrezas relacionadas con la informática, la programación, hoy entre nuestros expositores tuvimos muy buenos ejemplos de esta materia, todo un universo digital, idiomas, ciencias y matemáticas, ofreciendo opciones que inspiran el esfuerzo para continuar educándose, trabajar, emprender, crear y ser por supuesto mejores ciudadanos.

(ir)