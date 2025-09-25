Fundación Terra celebra 27 aniversario “Creando futuro” en Centroamérica

Tegucigalpa – Fundación Terra, comprometida con el desarrollo educativo, social y económico de Centroamérica, celebra con orgullo su 27 aniversario bajo el lema “Presentes en el futuro, creando oportunidades para todos”. A lo largo de estos años, la institución ha trabajado de la mano con comunidades y socios estratégicos, reafirmando su compromiso de seguir impulsando una región más próspera y con mayores oportunidades.

En Fundación Terra, la transparencia es un valor fundamental de la sociedad que guía cada una de sus acciones, implementando metodologías de medición de impacto anualmente y enmarcados en los 5 principios de la eficacia y eficiencia de la cooperación establecidas internacionalmente como ser, la Apropiación, la Alineación, la Armonización, la Gestión por Resultados, y la Responsabilidad mutua.

En el marco de esta conmemoración, Fundación Terra presenta su Memoria 2023-2024 como parte de su rendición de cuentas que refleja el trabajo realizado con gran compromiso social. Asimismo, se llevará a cabo el conversatorio “Excelencia en la educación con enfoque en el carácter”, que contará con la ponencia magistral de Juan P. Dabdoub, Profesor Asociado de la Universidad Villanueva en Madrid y co-Director de la organización Become de España.

Fundación Terra ha dedicado sus últimos 27 años a impulsar un cambio positivo y duradero, generando oportunidades para mejorar la calidad de vida, el bienestar socioeconómico y el medio ambiente, reflejando una estructura completamente dedicada a la expansión y sostenibilidad de sus programas, trabajando incansablemente para cumplir su misión de generar cambios positivos a largo plazo en las comunidades donde tiene presencia.

Además, Fundación Terra alinea sus programas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Esta visión reconoce que estos objetivos globales guían el accionar de manera integral el abordaje de desafíos complejos y multifactoriales en la región.

El enfoque institucional se centra en empoderar a las personas, dotándolas de las herramientas necesarias para superar barreras que limitan su desarrollo personal y comunitario. Su labor social se implementa a través de cuatro ejes de acción: Educación de calidad, emprendimiento y empleabilidad, infraestructura social y medio ambiente.

En este 27 aniversario se destacaron los programas y proyectos ejecutados, resaltando, los desafíos encontrados y las lecciones aprendidas. Además, se expuso los planes futuros y las estrategias que permitirán a Fundación Terra continuar contribuyendo con el desarrollo sostenible en la región y generando mayor impacto.

Entre los resultados alcanzados en 27 años, resaltan:

1,133,457 Huella Social.

Huella Social. 411,919 niños, niñas y jóvenes participantes de los programas de Educación de Calidad.

niños, niñas y jóvenes participantes de los programas de Educación de Calidad. 109,555 alumnos con acceso a tecnologías de la información (TICs).

alumnos con acceso a tecnologías de la información (TICs). 3,531,449 raciones de alimentación escolar entregadas en Honduras en alianza con Programa Mundial de Alimentos.

raciones de alimentación escolar entregadas en Honduras en alianza con Programa Mundial de Alimentos. 52,590 m2 en proyectos de Infraestructura Social (Vivienda Segura, Escuela Segura, Infraestructura Comunitaria).

m2 en proyectos de Infraestructura Social (Vivienda Segura, Escuela Segura, Infraestructura Comunitaria). 46,469 horas de voluntariado generadas en la región centroamericana con 6,823 participaciones.

horas de voluntariado generadas en la región centroamericana con 6,823 participaciones. 8,210 participantes en actividades de capacitación y fortalecimiento empresarial a pymes y emprendedores.

participantes en actividades de capacitación y fortalecimiento empresarial a pymes y emprendedores. USD 452,162 en capital semilla entregado a emprendimientos.

en capital semilla entregado a emprendimientos. 145,236 árboles plantados.

árboles plantados. 151,487 libras de material recolectado y donado para reciclaje.

“Después de 27 años sigo convencido de que cuando unimos esfuerzos entre el Gobierno, Cooperación Internacional, empresa privada, sociedad civil y comunidades, los resultados se multiplican. Ningún sector puede transformarse por sí solo, es en equipo cuando los sueños se vuelven posibles para nuestra región. Doy gracias a Dios por permitirnos servir y a cada uno de ustedes y por confiar en nuestra labor. Juntos hemos demostrado que, con fe, trabajo, confianza y compromiso, es posible cambiar vidas y convertir sueños en realidades ¡Sigamos Creando Futuro! Dijo el Presidente de Fundación Terra Fredy Nasser.

Fundación Terra agradece a todos sus aliados estratégicos, emprendedores, voluntarios, líderes comunitarios, a los pequeños grandes tutores, tutorados, padres de familias, docentes y a todo el personal de los diferentes centros educativos y los colaboradores y miembros del equipo por su dedicación y pasión en crear cambios positivos; su confianza y respaldo motivan a Impulsar hoy las oportunidades del mañana. PD