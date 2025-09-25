Fundación Terra celebra 27 aniversario “Creando futuro” en Centroamérica

Tegucigalpa – Fundación Terra, comprometida con el desarrollo educativo, social y económico de Centroamérica, celebra con orgullo su 27 aniversario bajo el lema “Presentes en el futuro, creando oportunidades para todos”. A lo largo de estos años, la institución ha trabajado de la mano con comunidades y socios estratégicos, reafirmando su compromiso de seguir impulsando una región más próspera y con mayores oportunidades.
En Fundación Terra, la transparencia es un valor fundamental de la sociedad que guía cada una de sus acciones, implementando metodologías de medición de impacto anualmente y enmarcados en los 5 principios de la eficacia y eficiencia de la cooperación establecidas internacionalmente como ser, la Apropiación, la Alineación, la Armonización, la Gestión por Resultados, y la Responsabilidad mutua.
En el marco de esta conmemoración, Fundación Terra presenta su Memoria 2023-2024 como parte de su rendición de cuentas que refleja el trabajo realizado con gran compromiso social. Asimismo, se llevará a cabo el conversatorio “Excelencia en la educación con enfoque en el carácter”, que contará con la ponencia magistral de Juan P. Dabdoub, Profesor Asociado de la Universidad Villanueva en Madrid y co-Director de la organización Become de España.
Fundación Terra ha dedicado sus últimos 27 años a impulsar un cambio positivo y duradero, generando oportunidades para mejorar la calidad de vida, el bienestar socioeconómico y el medio ambiente, reflejando una estructura completamente dedicada a la expansión y sostenibilidad de sus programas, trabajando incansablemente para cumplir su misión de generar cambios positivos a largo plazo en las comunidades donde tiene presencia.
Además, Fundación Terra alinea sus programas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Esta visión reconoce que estos objetivos globales guían el accionar de manera integral el abordaje de desafíos complejos y multifactoriales en la región.
El enfoque institucional se centra en empoderar a las personas, dotándolas de las herramientas necesarias para superar barreras que limitan su desarrollo personal y comunitario. Su labor social se implementa a través de cuatro ejes de acción: Educación de calidad, emprendimiento y empleabilidad, infraestructura social y medio ambiente.
En este 27 aniversario se destacaron los programas y proyectos ejecutados, resaltando, los desafíos encontrados y las lecciones aprendidas. Además, se expuso los planes futuros y las estrategias que permitirán a Fundación Terra continuar contribuyendo con el desarrollo sostenible en la región y generando mayor impacto.
Entre los resultados alcanzados en 27 años, resaltan:
- 1,133,457 Huella Social.
- 411,919 niños, niñas y jóvenes participantes de los programas de Educación de Calidad.
- 109,555 alumnos con acceso a tecnologías de la información (TICs).
- 3,531,449 raciones de alimentación escolar entregadas en Honduras en alianza con Programa Mundial de Alimentos.
- 52,590 m2 en proyectos de Infraestructura Social (Vivienda Segura, Escuela Segura, Infraestructura Comunitaria).
- 46,469 horas de voluntariado generadas en la región centroamericana con 6,823 participaciones.
- 8,210 participantes en actividades de capacitación y fortalecimiento empresarial a pymes y emprendedores.
- USD 452,162 en capital semilla entregado a emprendimientos.
- 145,236 árboles plantados.
- 151,487 libras de material recolectado y donado para reciclaje.
“Después de 27 años sigo convencido de que cuando unimos esfuerzos entre el Gobierno, Cooperación Internacional, empresa privada, sociedad civil y comunidades, los resultados se multiplican. Ningún sector puede transformarse por sí solo, es en equipo cuando los sueños se vuelven posibles para nuestra región. Doy gracias a Dios por permitirnos servir y a cada uno de ustedes y por confiar en nuestra labor. Juntos hemos demostrado que, con fe, trabajo, confianza y compromiso, es posible cambiar vidas y convertir sueños en realidades ¡Sigamos Creando Futuro! Dijo el Presidente de Fundación Terra Fredy Nasser.
Fundación Terra agradece a todos sus aliados estratégicos, emprendedores, voluntarios, líderes comunitarios, a los pequeños grandes tutores, tutorados, padres de familias, docentes y a todo el personal de los diferentes centros educativos y los colaboradores y miembros del equipo por su dedicación y pasión en crear cambios positivos; su confianza y respaldo motivan a Impulsar hoy las oportunidades del mañana. PD