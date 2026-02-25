Fundación Terra: 22 años apoyando la merienda escolar y transformando el futuro de la niñez hondureña

Tegucigalpa – Fundación Terra reafirmó su compromiso con la niñez mediante la firma del Convenio de Alimentación Escolar 2026, consolidando 22 años consecutivos de apoyo a la merienda escolar como una estrategia clave para fortalecer la educación y promover el desarrollo integral del país.

Esta iniciativa se desarrolla en alianza con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Secretaría de Educación, sumando capacidades, experiencia técnica y liderazgo institucional para garantizar que los beneficios lleguen directamente a los estudiantes.

La firma de este convenio demuestra que las alianzas estratégicas generan un impacto real y sostenible a largo plazo. Fundación Terra aporta recursos y experiencia social; el Programa Mundial de Alimentos brinda su conocimiento técnico y logística para garantizar la seguridad alimentaria y la Secretaría de Educación coordina con los centros educativos para que el programa se implemente de manera efectiva.

Para este 2026, se proyecta la entrega de 552 mil raciones que beneficiarán a 4 mil 600 niños de 90 centros educativos de los departamentos de Yoro, Colón, Atlántida, Cortés, Francisco Morazán, Choluteca y Valle, garantizando continuidad educativa y seguridad alimentaria durante todo el ciclo escolar, reafirmando el compromiso con la educación y el desarrollo integral de cada escolar.

A lo largo de su trayectoria, Fundación Terra ha entregado un total de 4 millones 800 mil raciones alimenticias, beneficiando directamente a 40 mil alumnos.

“La alimentación escolar es la herramienta de retención más poderosa que tenemos; un aula con niños bien alimentados es un aula donde los estudiantes aprenden, participan y desarrollan todo su potencial. Este programa enfrenta de manera directa las dos barreras más importantes del sistema educativo: el ausentismo y la deserción escolar. La merienda escolar no solo garantiza que los niños lleguen a la escuela, sino que, lo más importante, permanezcan en ella, asegurando continuidad en su aprendizaje y oportunidades reales para su desarrollo integral”, manifestó Fredy Nasser Presidente Ejecutivo de Fundación Terra.

Fundación Terra reafirma su compromiso con Honduras: invertir en la nutrición y educación de la niñez es garantizar el desarrollo del país. Cada ración entregada representa responsabilidad, cada estudiante que se apoya es una historia de esperanza, y cada alianza fortalecida constituye un paso firme hacia un futuro con más oportunidades para todos.