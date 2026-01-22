Fundación Suyapa, promotora de la herencia espiritual, invita a hondureños a celebrar hallazgo de Virgen de Suyapa

Tegucigalpa – La Junta Directiva de la Fundación Suyapa, promotora de la herencia espiritual en Honduras, invitó a los hondureños a celebrar el 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona del país y emblema de devoción mariana en Centroamérica.

A medida que se aproxima el 3 de febrero de 2026, el pueblo hondureño se prepara para conmemorar el hallazgo de la imagen de la virgen.

Miles de fieles, peregrinos y visitantes se congregarán en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa, para rendir homenaje a la «Morenita», como cariñosamente se le conoce, por lo que la Fundación Suyapa alista todos los detalles para contribuir con la logística que se requiere para este magno evento.

La voz de las protagonistas

Vivian Atala, presidenta de la Fundación Suyapa señaló que la Virgen María es nuestra madre y la madre de todos los hondureños “ella es el punto de unión de todo”.

De su lado, Viena de Villeda, vicepresidenta de la Fundación de Suyapa refirió que todo el trabajo que se realiza en pro del mejoramiento de la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, casa de la Virgen de Suyapa, es posible gracias a los donativos que realizan todos los hondureños y exhortó a continuar contribuyendo. “Las obras hablan por sí solas, la Basílica se ha convertido en un lugar no solo religioso sino cultural, ya es algo integral e importante de Honduras”, acotó.

De su parte, Julia de Becerra, miembro de la Fundación de Suyapa, recordó que trabajan en múltiples proyectos desde hace más de 36 años y tienen como meta mantener los predios y las instalaciones en óptimas condiciones.

En ese orden, Mónica Pedemonte de Weddle, fiscal de la Fundación de Suyapa dijo que Nuestra Señora de Suyapa no solo es importante para la religión católica, lo es como identidad nacional, dijo. “Cada año, cada alborada atrae a más gente a la Basílica y eso es una demostración clara y evidente de la importancia de la Virgen de Suyapa, ella representa identidad”.

De su lado, Nany de Flores, miembro de la junta directiva de la Fundación Suyapa, reflexionó que un nuevo aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de Suyapa significa un mensaje de paz para el pueblo hondureño ya que eso es lo que ella clama. “Todos están invitados para venir y los esperamos con los brazos abiertos, la Virgen los recibirá”, zanjó

El rol preponderante de la Fundación de Suyapa

En el corazón de estas celebraciones se encuentra la Fundación de Suyapa, una organización sin fines de lucro fundada el 30 de abril de 1986, dedicada a transmitir el espíritu de amor y paz de la Patrona.

Con casi cuatro décadas de labor, la fundación juega un papel clave en el mantenimiento y embellecimiento de los santuarios, incluyendo la Ermita original en la aldea de Suyapa y la Basílica Menor.

Sus actividades van más allá de la conservación física: organizan programas educativos sobre la devoción mariana, facilitan donaciones en línea para reparaciones y mejoras, y coordinan eventos nacionales como la novena y las procesiones.

Por ejemplo, en preparación para el aniversario, la fundación ha impulsado campañas de fe virtuales y presenciales, atrayendo a comunidades de toda Honduras y la diáspora.

Su labor ha sido esencial para preservar la tradición, especialmente en tiempos de crisis, donde promueve la solidaridad y la oración colectiva.

La fundación también fomenta la participación comunitaria, invitando a voluntarios y donantes a contribuir al legado de la Virgen. (RO)