Fundación María recibe brigada médica internacional para cirugías cardiovasculares pediátricas en el HMEP

Tegucigalpa – La Fundación María, a través de su programa Little Hearts, recibió la primera brigada médica del año en el Hospital María, Especialidades Pediátricas (HMEP).

El equipo, procedente del Hospital Infantil Federico Gómez de México, permanecerá en el país durante una semana para desarrollar una jornada de cirugías cardiovasculares pediátricas dirigidas a pacientes en lista de espera.

La brigada médica está integrada por el cirujano cardiovascular Alejandro Bolio, el médico residente Josué Alexander Vásquez y la perfusionista Martha Serna.

Estos especialistas se incorporan al trabajo del personal médico hondureño con el objetivo de atender a niños y niñas a partir de un año de edad que requieren cirugía de corazón abierto.

Durante esta jornada está prevista la realización de seis procedimientos quirúrgicos, como parte de los esfuerzos orientados a reducir la mora quirúrgica en cardiopatías congénitas.

En 2025, el mismo equipo médico desarrolló dos brigadas en Honduras, en los meses de septiembre y noviembre, logrando intervenir a pacientes en condición crítica.

El programa contempla la continuidad de estas jornadas médicas con brigadas programadas hasta junio de 2026.

De acuerdo con registros del Hospital María, a diciembre de 2025 la lista de espera ascendía a 237 pacientes pediátricos, de los cuales 189, equivalente al 80 %, se encontraban en mora quirúrgica.

Cada brigada representa un aporte significativo para la atención de estos casos, así como un indicador de la necesidad de fortalecer de manera sostenida la capacidad instalada y los recursos disponibles.

La realización de estas brigadas es posible gracias a la coordinación del programa Little Hearts de Fundación María, en alianza con World Pediatrics, Fundación Nasser y McKean Family Foundation.

Esta cooperación interinstitucional ha permitido avanzar en la atención de cardiopatías congénitas, una condición que afecta aproximadamente a 1 de cada 100 niños en Honduras.