Fundación Kafie y el UNFPA firman convenio para unir esfuerzos y apoyar a las madres hondureñas 

Tegucigalpa – En Honduras, muchas mujeres enfrentan el embarazo en condiciones de vulnerabilidad. Con el objetivo de brindar apoyo integral a estas madres y a sus recién nacidos, la Fundación Kafie, creada por los empresarios Schucry, Luis y Eduardo Kafie, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) firmaron un convenio de colaboración a través del programa Cajita de Nena.

La alianza busca ampliar el alcance de esta iniciativa, que acompaña a mujeres embarazadas y madres recientes que enfrentan pobreza, exclusión social o acceso limitado a servicios de salud, asegurando que reciban el cuidado y la atención que merecen.

Inspirado en el modelo finlandés de apoyo a la primera infancia, el programa Cajita de Nena entrega un kit con insumos esenciales para el cuidado del recién nacido —ropa, artículos de higiene, textiles, productos básicos y una cuna— promoviendo condiciones dignas desde los primeros días de vida y fortaleciendo el vínculo entre madre e hijo.

En favor de las madres hondureñas

Gracias a esta colaboración, el programa ampliará su cobertura territorial y llegará de manera prioritaria a las poblaciones identificadas por el UNFPA, contribuyendo a reducir las brechas en salud materna y neonatal y a generar entornos más seguros para las familias hondureñas.

“En Honduras, cada madre que da a luz lo hace con una mezcla de valentía, esperanza y sacrificio. Muchas recorren largos caminos, enfrentan incertidumbre y superan barreras para traer al mundo a sus hijos. Acompañarlas en ese momento, brindarles apoyo y recordarles que no están solas, es un acto de humanidad que puede marcar la diferencia en el inicio de una nueva vida”, expresó Monique Kafie, directora de Fundación Kafie.

Por su parte, el UNFPA reafirma mediante este convenio su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y niñas, el acceso a servicios de salud materna de calidad y la construcción de entornos más equitativos.

“En el UNFPA trabajamos para que cada embarazo sea deseado y cada parto seguro. A través de este convenio, reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres hondureñas, no descansaremos hasta que la maternidad sea una experiencia segura para todas. Hoy, junto con la Fundación Kafie, cerramos brechas históricas y reafirmamos que la protección de la vida de las mujeres es nuestra inversión más valiosa y urgente» destacó Iván Castellanos, Representante de UNFPA en Honduras.

Esta iniciativa refleja una visión compartida entre el sector privado y el sistema de Naciones Unidas en Honduras, convencidos de que las alianzas estratégicas son clave para generar un impacto sostenible y transformador en la vida de miles de madres y recién nacidos en el país.

Esta iniciativa se enmarca en una visión compartida de trabajo articulado entre sector privado y sistema de Naciones Unidas, reconociendo que las alianzas estratégicas son clave para generar impacto sostenible y transformador en Honduras.