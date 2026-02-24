Fundación Kafie impulsa el futuro: más de 1,900 estudiantes beneficiados a través de PROGRESA

Tegucigalpa – La educación sigue cambiando historias en Honduras. La Fundación Kafie realizó la entrega oficial de las Becas PROGRESA 2026, reafirmando su compromiso de más de dos décadas con la formación académica como motor de desarrollo y movilidad social en el país.

El evento reunió a estudiantes becados, padres de familia y colaboradores de empresas aliadas como LACTHOSA, LUFUSSA, CODIS & SISA, CETECO y CORTITELAS, entre otras. La jornada fue una celebración al esfuerzo, la disciplina y la excelencia académica de jóvenes que hoy representan el presente y el futuro de Honduras.

Este 2026, la Fundación Kafie conmemora 20 años de labor social. Fundada por los empresarios Schucry Kafie, Luis Kafie y Eduardo Kafie, la organización se ha consolidado como el brazo social de la familia Kafie, desarrollando proyectos sostenibles bajo tres pilares estratégicos: educación, salud y comunidad.

El programa PROGRESA —Programa de Educación Solidaria y Asociada— es el eje central del pilar educativo. Nació hace 27 años como una iniciativa de apoyo a hijos de colaboradores de Sula en San Pedro Sula, y con el tiempo se ha convertido en una plataforma sólida de oportunidades académicas.

A la fecha, PROGRESA ha beneficiado a 1,927 estudiantes en más de 10 empresas vinculadas, con una inversión acumulada de 35 millones de lempiras. Para 2026, la Fundación entregará 129 Becas PROGRESA y 20 Becas Schucry Kafie, superando nuevamente los 3 millones de lempiras en inversión anual.

La Beca Schucry Kafie, de nivel universitario, está dirigida tanto a hijos de colaboradores como a colaboradores que desean continuar sus estudios superiores. Inspirada en el espíritu emprendedor de los hermanos Kafie, esta iniciativa parte de una convicción clara: las empresas crecen cuando su gente crece con ellas.

El fortalecimiento del programa universitario evidencia ese compromiso. En apenas dos años, las becas pasaron de 6 a 12, y este año alcanzan 20 beneficiarios, reflejando una demanda creciente de superación académica y desarrollo profesional.

Durante el evento, la Directora de la Fundación Kafie, Monique Kafie, destacó:

“Creemos firmemente que Honduras progresa con educación. Es la herencia más importante que los padres pueden dejar a sus hijos. La educación abre puertas, crea oportunidades y nos permite crecer como personas, como familia y como país”.

Con iniciativas como PROGRESA y la Beca Schucry Kafie, la Fundación Kafie consolida una visión clara: invertir en educación es invertir en el futuro de Honduras, generando oportunidades reales de crecimiento personal, profesional y comunitario.