Fundación Kafie celebra 20 años impulsando la primera infancia con el programa “Cajita de Nena”

Tegucigalpa- La Fundación Kafie celebró este 13 de mayo sus 20 años de trabajo social en Honduras con el lanzamiento de “Una Gran Alianza por la Primera Infancia”, una iniciativa desarrollada a través de su programa insignia “Cajita de Nena”, orientado al apoyo de mujeres en situación de vulnerabilidad y al cuidado de recién nacidos.

El evento reunió a representantes de distintos sectores comprometidos con el bienestar de la niñez hondureña, quienes reafirmaron su respaldo al fortalecimiento de este proyecto que, desde su creación, ha beneficiado a más de .

Entre las organizaciones aliadas que forman parte de esta alianza destacan BAC, RESAL, OPC, CEPUDO, UNFPA, HOI, Intercosmo, Azunosa, Corrugados de Sula, Essity, Foam de Honduras, Cummins, Hidro San Martín, Enerbasa, Inkasa, Sula, Ceteco, Codis, Lufussa y Cortitelas, entre otras.

Durante la actividad también se anunció la incorporación de la plataforma Sompopo, la cual permitirá que más ciudadanos puedan sumarse a la causa mediante donaciones, ampliando así el alcance y el impacto social del programa.

La directora de la Fundación Kafie, Monique Kafie, explicó que “Cajita de Nena” está inspirada en un modelo originado en Finlandia, pero adaptado a la realidad hondureña. Asimismo, destacó que el nombre del programa honra a Elena Kafie, conocida cariñosamente como “Nena”, quien promovía valores como la unión familiar y la solidaridad.

La iniciativa consiste en la entrega de una caja-cuna equipada con insumos esenciales para el cuidado del recién nacido, acompañando a madres en condiciones vulnerables durante el nacimiento de sus hijos. Según la Fundación, el proyecto no solo entrega productos, sino también dignidad, acompañamiento y un mensaje de esperanza para las familias beneficiadas.

En el marco de la celebración, la Fundación Kafie reconoció además el trabajo de importantes centros hospitalarios que participan en la implementación del programa, entre ellos el Hospital General San Felipe, el Hospital Materno Infantil y Ciudad Mujer.

Las autoridades de la organización resaltaron que el trabajo conjunto entre empresa privada, organismos de cooperación, sector salud y sociedad civil ha permitido multiplicar el impacto de esta iniciativa en favor de la primera infancia.

Actualmente, más de 10 mil mujeres han recibido una “Cajita de Nena”, mientras que la Fundación asegura que su propósito es contribuir a la reducción de la mortalidad infantil en Honduras, cuya tasa supera el 11 por ciento.

La Fundación Kafie informó además que, a lo largo de sus 20 años de trayectoria, ha ejecutado más de 250 proyectos sociales que han beneficiado a más de 163 mil hondureños en áreas como salud, educación y desarrollo comunitario. IR