Fundación Ficohsa y CEAL firman alianza para fortalecer Centros Educativos de Tecnología en Honduras

Tegucigalpa – Fundación Ficohsa y el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de fortalecer iniciativas educativas de alto impacto en Honduras, con énfasis en los Centros Educativos de Tecnología, un modelo que la Fundación ha venido impulsando de manera sostenida en el país.

– El acuerdo impulsa un modelo educativo que la Fundación ha venido desarrollando para promover el aprendizaje digital y el desarrollo integral de la niñez.

Esta alianza se enmarca en una visión compartida sobre la importancia de la educación como motor de desarrollo social y económico, especialmente para la niñez en contextos de vulnerabilidad.

Desde hace varios años, Fundación Ficohsa ha trabajado en la implementación de Centros Educativos de Tecnología, una iniciativa orientada a transformar los entornos de aprendizaje mediante la incorporación de herramientas digitales, metodologías innovadoras y espacios diseñados para fortalecer habilidades clave para el futuro.

A través de este acuerdo, CEAL realizará un aporte que permitirá ampliar y fortalecer este modelo, contribuyendo al desarrollo de habilidades digitales, cognitivas y motrices en niños y niñas, y generando mayores oportunidades de aprendizaje.

Los recursos serán destinados a continuar consolidando y expandiendo esta iniciativa a nivel nacional, reforzando un esfuerzo que Fundación Ficohsa ha venido construyendo de forma progresiva como parte de su compromiso de largo plazo con la educación.

El modelo de Centros Educativos de Tecnología responde a la necesidad de preparar a las nuevas generaciones para un entorno cada vez más digital, apostando por soluciones educativas sostenibles y de alto impacto.

En línea con este enfoque, Fundación Ficohsa continúa fortaleciendo alianzas que potencian este modelo. Recientemente, se estableció una colaboración con One Laptop per Child (OLPC), orientada a complementar estos esfuerzos mediante el acceso a tecnología en el aula y el fortalecimiento del aprendizaje digital.

Agradecemos a CEAL por esta valiosa contribución, que nos permitirá ampliar nuestro apoyo a los centros de excelencia, fortaleciendo el proyecto que desarrollamos en conjunto con One Laptop per Child, mencionó Juan Carlos Atala, presidente de Fundación Ficohsa.

Por su lado, Roberto Zamora, presidente del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), expresó: Estamos muy contentos de que, como CEAL, podamos colaborar con Fundación Ficohsa en proyectos educativos. Creemos firmemente que la educación es la clave para el desarrollo de nuestros países, y que, al unir esfuerzos desde el sector privado, podemos lograr resultados extraordinarios.

Con estas alianzas se impulsan iniciativas que no solo responden a las necesidades actuales, sino que también construyen una base sólida para el futuro de la educación en Honduras.