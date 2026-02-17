Fundación Ficohsa participa en la Feria de regreso a clases en Roatán, impulsando la educación desde la primera infancia

Tegucigalpa – Fundación Ficohsa participa en la Feria de Regreso a Clases organizada por la Municipalidad de Roatán, una jornada que beneficiará a 3,500 estudiantes de 13 Centros de Educación Básica, fortaleciendo el inicio del año escolar en la isla y reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo educativo del país.

–Fortaleciendo el inicio del año escolar y acompañando a la niñez en Islas de la Bahía con acciones concretas en educación.

En Islas de la Bahía, Fundación Ficohsa mantiene una presencia activa a través de proyectos educativos y programas de voluntariado que promueven el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Actualmente, apoya de forma directa dos Centros de Educación Prebásica (CEPB) en Roatán desde el año 2009:

CEPB Ramón Villeda, en La Uva, Sandy Bay

CEPB Rita Thompson, en First Bight

Fundación Ficohsa ha beneficiado a 2,322 niñas y niños y ha impactado positivamente a 464 familias en la isla, consolidando un modelo de acompañamiento educativo integral.

Durante la feria, Fundación Ficohsa entrego útiles escolares y libros de lectura para los estudiantes de los diferentes centros educativos.

También participaron colaboradores de las agencias Ficohsa Roatán acompañados por una docente y representación estudiantil del nivel prebásico. Se compartió con la comunidad el alcance del programa educativo en la isla y desarrollaron espacios de educación financiera dirigidos a estudiantes, docentes y actores locales, como parte de las iniciativas del programa de “Educación Social y Financiera” orientado a fortalecer las habilidades y conocimientos necesarios para convertirles en agentes de cambio en sus comunidades y sociedades.

A nivel nacional, el impacto acumulado del programa educativo de Fundación Ficohsa refleja un compromiso sostenido y medible con la educación pública:

·Más de 183,000 niños, niñas y jóvenes beneficiados

·148 centros educativos fortalecidos en la región

·Más de 300 docentes capacitadas

·Más de L 390 millones invertidos en más de 27 años

Con su participación en la Feria de Regreso a Clases en Roatán, Fundación Ficohsa reafirma su visión de que invertir en educación es apostar por el futuro de Honduras, fortaleciendo capacidades desde la primera infancia y generando oportunidades sostenibles para miles de familias en todo el país.