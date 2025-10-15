Fundación Ficohsa inaugura su Centro 145 en Santa Bárbara, fortaleciendo la educación y el desarrollo de las comunidades

Santa Bárbara – Fundación Ficohsa continúa ampliando su impacto a nivel nacional con la inauguración del Centro 145, mediante la rehabilitación y apadrinamiento del Centro de Educación Preescolar Nueva Libertad, ubicado en el departamento de Santa Bárbara. Esta apertura representa un paso más en el compromiso de la Fundación por transformar vidas a través del acceso a una educación de calidad, especialmente en comunidades rurales.

-Con la rehabilitación del Centro de Educación Preescolar Nueva Libertad, Fundación Ficohsa reafirma su compromiso de garantizar espacios seguros y de calidad que impulsen el desarrollo integral de la niñez hondureña.

Esta inauguración forma parte del programa “Educando Nuestro Futuro”, una estrategia integral que va mucho más allá de la mejora de infraestructura. Se enfoca en crear ambientes seguros y estimulantes que promuevan el desarrollo integral de los niños y niñas, mediante el fortalecimiento de cinco componentes esenciales: infraestructura y mobiliario, alimentación escolar, materiales didácticos, formación docente y el vínculo entre escuela, familia y comunidad.

El modelo de Fundación Ficohsa es colaborativo e integral, uniendo esfuerzos a través de la Secretaría de Educación y la Comunidad, La rehabilitación del Centro de Educación Preescolar Nueva Libertad ha sido posible gracias a la participación activa de docentes, padres de familia, líderes comunitarios, entidades locales y voluntarios corporativos, quienes juegan un papel fundamental para consolidar un entorno educativo sólido y asegurar la continuidad del impacto en la comunidad.

“Con la inauguración del Centro 145 en Santa Bárbara, reafirmamos nuestro compromiso de que la educación es la base para el desarrollo y la transformación de comunidades. No solo construimos espacios físicos, sino que sembramos oportunidades y esperanza para que más niños y niñas puedan crecer y alcanzar un futuro mejor”, expresó Karla Simón Directora Ejecutiva de Fundación Ficohsa.

A lo largo de sus 27 años de trayectoria, Fundación Ficohsa ha beneficiado a más de 180,000 niños, niñas y jóvenes en todo el país, a través del apadrinamiento de 145 centros de educación preescolar en 14 departamentos de Honduras. Con una inversión social que supera los 390 millones de lempiras, la Fundación ha capacitado a más de 400 docentes, equipado aulas con mobiliario y materiales didácticos, y brindado alimentación escolar, consolidándose como una de las iniciativas de mayor impacto en educación inicial en la región.

Santa Bárbara forma parte de una iniciativa de Grupo Ficohsa que busca fortalecer aquellas comunidades donde se tiene presencia, haciendo de estas Comunidades Sostenibles, una iniciativa integral que busca acompañar el desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades rurales. A través de proyectos educativos, apoyo al emprendimiento agrícola y acceso a servicios financieros, este programa promueve un crecimiento inclusivo y sostenible que fortalece el bienestar de las familias y transforma sus entornos para construir un futuro más próspero y equilibrado.

Fundación Ficohsa mantiene su compromiso con la educación como base para el desarrollo social. En comunidades como Nueva Libertad, Santa Bárbara, este compromiso se refleja en la creación de espacios adecuados que facilitan el acceso a una educación de calidad.