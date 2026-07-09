Fundación Ficohsa fortalece la alimentación escolar y promueve hábitos saludables junto al Programa Mundial de Alimentos y Nestlé

Tegucigalpa – Fundación Ficohsa culminó con éxito la segunda entrega de merienda escolar correspondiente a 2026, como parte del programa de alimentación escolar que impulsa junto al Programa Mundial de Alimentos (PMA). En esta segunda entrega, Fundación Ficohsa financió más de 400 mil raciones de merienda escolar, que fueron distribuidas en coordinación con el PMA para beneficiar a más de 6,800 niños y niñas de 147 centros educativos ubicados en 14 departamentos y 29 municipios del país.

– Más de 6,800 niños y niñas de 147 centros educativos fueron beneficiados con la segunda entrega de merienda escolar 2026.

– La iniciativa incorporó talleres de educación nutricional para docentes y padres de familia, fortaleciendo el bienestar de las comunidades educativas.

Desde hace más de 27 años, Fundación Ficohsa mantiene una alianza con el PMA para impulsar este programa de alimentación escolar, una iniciativa que contribuye a la nutrición, el aprendizaje y la permanencia de miles de niños y niñas en las aulas. A la fecha, más de 190 mil estudiantes han sido beneficiados gracias a este esfuerzo sostenido.

Como parte de esta segunda entrega, Nestlé se incorporó como aliado estratégico, fortaleciendo la iniciativa mediante talleres de hábitos saludables dirigidos a docentes y padres de familia. A través de especialistas en nutrición, los participantes recibieron recomendaciones prácticas y herramientas para preparar meriendas balanceadas utilizando los mismos alimentos que forman parte de la merienda escolar, promoviendo hábitos saludables que pueden replicarse tanto en los centros educativos como en los hogares.

La incorporación de este componente educativo amplía el alcance del programa, al complementar la alimentación escolar con conocimientos que favorecen una mejor nutrición y un desarrollo integral de la niñez. De esta manera, la iniciativa genera un impacto más sostenible en las comunidades educativas, fortaleciendo el bienestar de los estudiantes y sus familias.

“En Fundación Ficohsa creemos que una buena alimentación es fundamental para que los niños y niñas aprendan, crezcan y desarrollen todo su potencial. Por ello, seguimos impulsando iniciativas que integran nutrición, educación y bienestar, junto a aliados estratégicos que comparten nuestro compromiso con el futuro de Hondura” sostuvo Karla Simón, VP de Sostenibilidad de Grupo Ficohsa.

Con acciones como esta, Fundación Ficohsa reafirma su compromiso de seguir generando oportunidades para la niñez hondureña, promoviendo iniciativas que integran alimentación, educación y bienestar para contribuir al desarrollo de comunidades más saludables y con mayores oportunidades.