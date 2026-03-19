Fundación Ficohsa e iniciativa global de tecnología educativa- OLPC Inc. impulsan el desarrollo de habilidades digitales en más de 3,100 niños y niñas de pre básica

Tegucigalpa – Fundación Ficohsa, continua con la implementación del proyecto de Centros de Tecnología Infantil, con una nueva alianza con la organización internacional OLPC Inc., la que beneficiará a más de 3,100 niños y niñas en edad preescolar en este año 2026, quienes recibirán laptops educativas diseñadas para fortalecer sus habilidades digitales, cognitivas y de motricidad desde los primeros años de aprendizaje.

– La iniciativa contempla la entrega de 771 laptops educativas en 52 centros de educación prebásica a nivel nacionol, junto con programas de formación docente.

La iniciativa que consta con una inversión de L 4.7 millones de le lempiras contempla la entrega de 771 nuevos equipos tecnológicos en 52 centros educativos ubicados en diferentes comunidades del país, acompañada de un programa de formación para 130 docentes, quienes recibirán capacitación para integrar el uso pedagógico de estas herramientas dentro del currículo de educación prebásica de la Secretaría de Educación

Este esfuerzo forma parte del compromiso de Fundación Ficohsa con el fortalecimiento de la educación en Honduras y la promoción de comunidades más sostenibles a través del acceso a oportunidades educativas desde la primera infancia.

OLPC Inc. es una organización internacional sin fines de lucro, cuya misión es transformar la educación en países en desarrollo mediante el acceso a tecnología educativa accesible. Sus dispositivos están diseñados para fomentar el aprendizaje activo, promoviendo habilidades como la lectura, el pensamiento lógico, la creatividad y la exploración.

La tecnología incorporada en este programa está diseñada específicamente para niños en edad preescolar, con aplicaciones y herramientas educativas que promueven el aprendizaje interactivo, la creatividad y la exploración.

Además de la entrega de los equipos, el programa incluye procesos de capacitación docente y acompañamiento pedagógico, con el objetivo de asegurar que la tecnología se convierta en una herramienta efectiva para potenciar el aprendizaje en el aula.

Desde 2011, Fundación Ficohsa ha impulsado la incorporación de herramientas tecnológicas en los centros educativos que apoya, contribuyendo al desarrollo de habilidades digitales en niños, niñas y docentes. Este enfoque ha permitido fortalecer modelos educativos innovadores que integran la tecnología como parte del proceso de enseñanza desde edades tempranas.

A lo largo de más de dos décadas de trabajo en favor de la educación, Fundación Ficohsa ha beneficiado a más de 190,000 niños, niñas y jóvenes con sus programas, reafirmando su compromiso con la formación de las futuras generaciones y el desarrollo sostenible de las comunidades donde opera.

Datos clave del programa y la Fundación Ficohsa

· 3,100+ niños y niñas beneficiados

· 771 computadoras educativas entregadas

52 centros educativos participantes

130 docentes capacitados en tecnología educativa

·Fundación Ficohsa ha beneficiado a más de 190,000 niños, niñas y jóvenes desde el año 1998.