Fundación Ficohsa celebra 27 años de compromiso con la educación, inaugurando su Centro 146 en Talanga

Talanga.- En el marco de la celebración de sus 27 años, Fundación Ficohsa reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo integral de las comunidades hondureñas. Como parte de esta misión, inauguró y rehabilitó el Centro Educativo David Corea en Talanga, que se convierte en el centro número 146 apadrinado por la Fundación.

Este centro se incorpora al programa “Educando Nuestro Futuro”, una iniciativa integral que trasciende la mejora de infraestructura para crear ambientes seguros, inclusivos y motivadores que fortalezcan el desarrollo académico, emocional y social de la niñez hondureña.

Este logro fue posible gracias a la valiosa alianza con los clientes de Supermercados La Colonia, quienes, a través del programa “Dar para Educar”, realizan donaciones voluntarias destinadas directamente a proyectos educativos y al desarrollo comunitario en ciudades como Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, Choluteca, Juticalpa, Danlí, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba, Yoro y ahora Talanga. Con los fondos recaudados se les ha brindado apoyo a más de 15,600 niños y niñas que han asistido a los centros pre escolares apadrinados bajo esta alianza. Gracias a los fondos recaudados, más de 15,600 niños y niñas han sido beneficiados con acceso a merienda escolar diaria, útiles y materiales educativos, mejora de infraestructura y capacitación continua a docentes. Con esta rehabilitación, ya suman 20 los centros apoyados bajo esta alianza solidaria.

Con esta inauguración, se beneficiarán directamente más de 68 estudiantes, 3 docentes y aproximadamente 340 personas de la comunidad. Este proyecto consolida el modelo colaborativo e integral de Fundación Ficohsa, que une esfuerzos con la Secretaría de Educación, comunidades locales, docentes, padres de familia, líderes comunitarios y voluntarios corporativos para garantizar la sostenibilidad de sus iniciativas.

“En la celebración de nuestros 27 años, reafirmamos que Fundación Ficohsa continúa firme en su compromiso con la educación como pilar esencial para el desarrollo sostenible de las comunidades hondureñas. Más que construir infraestructura, trabajamos para abrir puertas de oportunidad y brindar esperanza a miles de niños y niñas, para que puedan crecer en ambientes que promuevan su aprendizaje y bienestar”, expresó Juan Carlos Atala, presidente de Fundación Ficohsa.

Por su parte, Harold Lovo, gerente de mercadeo de Supermercados La Colonia, manifestó que “este nuevo centro representa mucho más que una obra; es el reflejo del corazón solidario de miles de clientes que, día a día, dicen ‘sí’ a la educación al donar voluntariamente. Gracias a su generosidad y confianza, hoy celebramos la apertura del centro número 20, un logro que reafirma el compromiso de Supermercados La Colonia con el desarrollo del país y con el futuro de la niñez hondureña”.

“Nos llena de orgullo saber que, junto a nuestros clientes, estamos haciendo realidad el sueño de muchas familias que ahora cuentan con un espacio adecuado donde sus hijos pueden aprender, crecer y construir un mejor mañana”, concluyó.

En Fundación Ficohsa estamos convencidos de que la educación es clave para el fortalecimiento del país y el desarrollo sostenible de sus comunidades. Por ello, seguimos comprometidos con la creación de espacios adecuados que faciliten el acceso a una educación de calidad, impulsando el progreso y bienestar de las futuras generaciones. IR