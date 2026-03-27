Fundación Diunsa y Fondo de Población de las Naciones Unidas en Honduras firman importante alianza de cooperación

Tegucigalpa- Con el objetivo de fortalecer la colaboración en iniciativas, proyectos y acciones en materia de promoción de los derechos humanos y la prevención de la violencia basada en género, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Honduras y la Fundación Diunsa suscribieron un Memorando de Entendimiento.

La firma del documento de cooperación se llevó a cabo en las oficinas de Diunsa en esta ciudad, contando con la presencia de Hugo González, Director Regional Adjunto, UNFPA para Latinoamérica y El Caribe (LACRO); Iván Castellanos, representante del UNFPA en Honduras y Diana Faraj de Larach, Presidenta Ejecutiva de Fundación Diunsa, así como ejecutivos de ambas partes.

El documento contempla el desarrollo de acciones conjuntas dirigidas a promover el bienestar y el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes; la prevención de la violencia y la promoción de entornos seguros, el desarrollo de procesos de formación técnica y herramientas formativas para el personal de Fundación Diunsa, así como la preparación y respuesta ante emergencias.

“Con esta alianza buscamos unir esfuerzos para la atención integral a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo nuestras capacidades, apoyándonos en nuestras acciones con un amplio enfoque en derechos humanos”, expresó Diana Faraj de Larach.

Para Iván Castellanos, Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Honduras, “esta alianza reafirma nuestro compromiso compartido de impulsar acciones conjuntas que garanticen el bienestar y el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes, fomentando entornos seguros y libres de violencia de género para que cada persona alcance su máximo potencial”.

La Fundación Diunsa y el UNFPA Honduras han desarrollado una importante relación a partir de la firma del primer Memorando de Entendimiento entre ambas partes, en 2014. Esta segunda etapa de la relación busca profundizar las acciones emprendidas y explorar otras áreas del trabajo conjunto, como la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. AG