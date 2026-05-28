Fundación Landaverde solicita reunión al Congreso y denuncia incumplimiento de decreto que declara Día contra el Narcotráfico

Tegucigalpa – La Fundación Alfredo Landaverde envió una carta formal al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en la que solicita una reunión para abordar el incumplimiento del Decreto 51-2023, orientado a promover acciones contra el narcotráfico y honrar la memoria de figuras emblemáticas en la lucha por la justicia en Honduras.

En la misiva –a la que tuvo acceso Proceso Digital– firmada por la presidenta de la organización, Hilda Caldera, se expone que el decreto publicado en La Gaceta Nacional establece una serie de disposiciones que, hasta la fecha, “no se han cumplido”.

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Entre los puntos señalados en el documento destacan:

• La designación del 7 de diciembre como Día Nacional contra el Narcotráfico, en conmemoración del asesinato de Alfredo Landaverde.



• El reconocimiento como Ciudadanos Ejemplares a Alfredo Landaverde, Arístides González y Orlan Arturo Chávez.



• La creación de premios anuales desde el Congreso Nacional para ciudadanos e instituciones que destaquen en la lucha por la justicia, la paz y contra el crimen.



• La inclusión en el currículo educativo de la vida y legado de estos referentes.

Caldera subraya en la carta que, pese a la importancia del decreto, “todo esto es sólo papel. Nada se ha cumplido”, evidenciando la preocupación de la fundación por la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.

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Asimismo, la presidenta de la organización enfatiza la necesidad de retomar estos compromisos desde una “perspectiva positiva por nuestros héroes y por los valores por los que vivieron”, e insiste en que su legado no debe quedar en el olvido.

La Fundación Alfredo Landaverde hizo un llamado directo al titular del Legislativo para concretar un encuentro en el que puedan presentar propuestas e impulsar la implementación efectiva del decreto.

La organización concluyó reiterando su disposición al diálogo y la urgencia de avanzar en políticas que fortalezcan la lucha contra el narcotráfico y la promoción de valores ciudadanos en el país. JS