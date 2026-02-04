Fundación 15 de Septiembre ve con expectativa reunión entre Nasry Asfura y Donald Trump por crisis migratoria

Tegucigalpa- La Fundación 15 de Septiembre reconoció que la posible reunión entre el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, genera una gran expectativa entre la diáspora hondureña, en medio de lo que califican como una “pesadilla” para miles de inmigrantes en territorio estadounidense.

Según la organización, actualmente no ha importado que muchos hondureños cuenten con Estatus de Protección Temporal (TPS), solicitudes de asilo o ingreso legal a través de la aplicación CBP One, ya que muchos están siendo detenidos, encadenados y tratados como criminales durante operativos migratorios.

La Fundación expresó que la diáspora confía en que este eventual encuentro no se convierta en un gesto simbólico sin resultados concretos, sino en un punto de inflexión para mejorar la situación de los migrantes hondureños.

“Mientras la política se discute en salones cerrados, miles de hondureños siguen encadenados, detenidos y olvidados”, señaló la organización, al pedir que el tema migratorio sea una prioridad real en cualquier negociación bilateral.

Por su parte, el presidente Nasry Asfura aseguró que su gobierno dará máxima prioridad a la relación comercial con Estados Unidos, y que en su viaje buscará abordar el impacto que los aranceles están generando en sectores clave de la economía nacional.

No obstante, el mandatario afirmó que la negociación con Estados Unidos debe ir más allá del tema arancelario e incluir asuntos estratégicos como migración, agricultura, manufactura, textiles, ciberseguridad y tecnología, con énfasis en la creación de oportunidades para los jóvenes hondureños.

Organizaciones de la diáspora esperan que de esta posible reunión surjan compromisos concretos que se traduzcan en protección para los migrantes y en mejores condiciones de desarrollo para Honduras.LB