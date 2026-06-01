Fundación 15 de Septiembre pide mayor atención del Gobierno a la diáspora hondureña en EEUU

Tegucigalpa- La Fundación 15 de Septiembre emitió este lunes un pronunciamiento público en el que expresó su preocupación por la falta de acciones concretas de la Cancillería de Honduras para atender las necesidades de los hondureños que residen en Estados Unidos.

En el comunicado, la organización señala que han transcurrido más de cuatro meses desde el inicio de la nueva administración gubernamental sin que se conozca una estrategia integral orientada a enfrentar los desafíos que vive la comunidad migrante hondureña, especialmente en un contexto de incertidumbre migratoria para miles de compatriotas.

La fundación destacó que los hondureños en el exterior requieren respuestas claras en temas fundamentales como la asistencia consular, la implementación de consulados móviles, la protección de los derechos humanos de los migrantes y el fortalecimiento de los servicios comunitarios.

Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de una gestión diplomática activa que impulse soluciones relacionadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y otros asuntos migratorios que impactan directamente a miles de familias hondureñas.

La organización también realizó un llamado al presidente, Nasry Asfura, para que escuche las demandas de la comunidad migrante y coloque sus necesidades entre las prioridades de su administración.

Según el pronunciamiento, los hondureños que viven en el extranjero representan mucho más que cifras estadísticas, ya que con su trabajo, esfuerzo y sacrificio sostienen a millones de familias mediante el envío de remesas, convirtiéndose en uno de los principales motores de la economía nacional.

No obstante, la Fundación 15 de Septiembre considera que esta importante contribución económica no ha sido correspondida con la atención y representación que merece la diáspora hondureña, por lo que demandó mayor inclusión y resultados concretos por parte de las autoridades.

La Fundación reiteró que los migrantes son una parte esencial de Honduras y subrayó que su bienestar debe convertirse en una prioridad de Estado, al tiempo que exigió respeto, inclusión y una respuesta efectiva a las necesidades de los hondureños que residen fuera del país. IR