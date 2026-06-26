Fundación 15 de Septiembre pide al Gobierno fortalecer gestiones con EEUU para proteger el TPS de hondureños

Tegucigalpa- El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, hizo un llamado al Gobierno para reforzar las gestiones diplomáticas con Estados Unidos a fin de proteger el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a miles de hondureños.

Flores manifestó que las autoridades hondureñas aún están a tiempo de impulsar una estrategia más efectiva ante la administración estadounidense, al considerar que el diálogo debe traducirse en acciones concretas y resultados favorables para la comunidad migrante.

«Está a tiempo el presidente Nasry Asfura de replantearse porque las épocas han cambiado y los tiempos son distintos. Estamos agotando la apertura y el diálogo, eso hay que reconocerlo, pero no queremos seguir con diálogos estériles donde solo se toma una tácita de café; queremos ver acciones», expresó.

El dirigente indicó que, por su experiencia en temas migratorios, conoce el funcionamiento de la administración del presidente Donald Trump y aseguró que hasta ahora no observa una estrategia efectiva del Gobierno hondureño para abordar este tema en Estados Unidos.

Asimismo, enfatizó que Honduras debe aprovechar la relación con Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral. «Si tenemos un aliado sólido como Estados Unidos, hay que buscar su ayuda», concluyó.

Las declaraciones de Flores surgen en medio de la incertidumbre que enfrentan miles de hondureños amparados por el TPS, quienes permanecen atentos a las acciones que adopte el Gobierno para buscar alternativas sobre el futuro de este beneficio migratorio.LB