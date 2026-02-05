Fundación 15 de Septiembre pide a Asfura defender a migrantes hondureños en reunión con Trump

Tegucigalpa- La Fundación 15 de Septiembre hizo pública una carta abierta dirigida al presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura, en la que le solicita aprovechar su próxima reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para abogar firmemente por la protección de los migrantes hondureños.

En la misiva, la organización señala que la noticia del encuentro genera esperanza entre más de dos millones de hondureños que residen en territorio estadounidense, especialmente aquellos que no cuentan con un estatus migratorio regular y quienes recientemente han perdido el Estatus de Protección Temporal (TPS).

“La migración no es una cifra: son millones de hondureños viviendo con miedo y abandono. La diáspora no pide privilegios, exige respeto, protección y una diplomacia que defienda a su gente”, expresa la fundación.

La Fundación 15 de Septiembre recordó el papel fundamental que ha desempeñado la comunidad hondureña en Estados Unidos, destacando que se trata de una mano de obra calificada, con profesionales de alto nivel, así como jóvenes que sirven en el ejército estadounidense.

Además, subrayó que el aporte de los migrantes es vital para la economía nacional, ya que las remesas representan aproximadamente el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras y son el principal sustento de miles de familias.

La organización considera que este momento diplomático no debe desaprovecharse, ya que estar frente al presidente de Estados Unidos representa una oportunidad histórica para solicitar la continuidad del TPS y una solución humanitaria para los hondureños en situación irregular.

Finalmente, la fundación expresó su confianza en el liderazgo y sentido humanista del mandatario hondureño, esperando que su gestión se traduzca en resultados concretos para la comunidad migrante.

“Confiamos en que su liderazgo se refleje en acciones que dignifiquen y protejan a los hondureños que viven en el exterior”, concluye la carta.LB