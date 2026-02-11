Fundación 15 de Septiembre exige al gobierno una estrategia diplomática firme, activa y articulada al más alto nivel

Tegucigalpa- La Fundación 15 de Septiembre emitió este miércoles un comunicado en el cual reconoce la importancia del gobierno hondureño de brindar orientación y acompañamiento consular, pero la magnitud de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), exige una estrategia diplomática firme, activa y articulada al más alto nivel.

En el comunicado, la Fundación resaltó que la reciente decisión relacionada con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras ha generado profunda preocupación e incertidumbre en miles de familias hondureñas que por más de dos décadas han vivido, trabajado y contribuido de manera significativa en los Estados Unidos.

Más de 55,000 hondureños amparados bajo el TPS han construido hogares, formado familias y aportado tanto a la economía estadounidense como a la hondureña mediante el envío constante de remesas que sostienen a millones de compatriotas, señaló.

Agregó que esta medida no solo impacta a quienes poseen el estatus, sino también a sus hijos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, y a sus comunidades.

“La defensa de nuestra diáspora debe ser una prioridad del Estado. Hacemos un llamado a: Intensificar las gestiones diplomáticas bilaterales”, indicó la Fundación en su comunicado.

Añadió que fortalecer el cabildeo con actores clave en el Congreso de los Estados Unidos. Coordinar acciones con organizaciones comunitarias y líderes migrantes. Establecer un plan integral ante cualquier escenario, priorizando la dignidad y estabilidad de las familias afectadas.

“Nuestros compatriotas en el exterior no son una estadística: son trabajadores, padres y madres de familia, emprendedores y pilares fundamentales de nuestra economía”, manifestó.

Reiteramos nuestra solidaridad con la comunidad tepesiana y reafirmamos que la defensa de sus derechos y su estabilidad debe traducirse en acciones concretas y visibles, apuntó. IR