Fundación 15 de Septiembre denuncia que RNP retiene 250 mil DNI de hondureños que residen en el exterior

Tegucigalpa – El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, denunció este jueves que el Registro Nacional de las Personas (RNP) tiene retenidos de 250 mil Documentos Nacional de identificación (DNI) de hondureños que viven en el exterior.

“En Honduras ha quedado un remanente de 250 DNI de compatriotas que han emigrado y el Registro Nacional de las Personas no han hecho los esfuerzos suficientes para hacer el cambio domiciliario y poder entregar en las manos estas identificaciones”, dijo a la emisora Radio América.

Recordó que en 2021, la cifra de DNI de hondureños en el exterior que estaban retenidos en el RNP era de 175 mil, y que el comisionado Óscar Rivera alegó que no tenían la capacidad para entregarlo.

Flores mencionó su preocupación que estas DNI se podrían aprestar para ser utilizadas en un fraude en el proceso electoral general de Honduras el 30 de noviembre.

Asimismo, reveló que el RNP con ayuda de Cancillería de Honduras lograron tramitar la documentación alrededor de medio millón de hondureños que residen en el exterior: 72 mil 422 en España y 428 mil 297 en Estados Unidos.

No obstante, el RNP solo ha podido entregar 50 mil DNI a los hondureños en el exterior.

Flores manifestó que los motivos por los que no se han entregado el resto de los DNI es porque no se han mandado imprimir en Honduras, se encuentran retenidas en Cancillería, y otras se encuentran en consulados, pero que no hay información más el temor de los hondureños de salir y ser detenidos por agentes migratorios. AG