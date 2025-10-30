Fundación 15 de Septiembre denuncia ante el Conadeh a la cancillería por retención de DNI a hondureños en EEUU

Tegucigalpa- La Fundación 15 de Septiembre denunció ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), a la Cancillería porque no ha entregado el Documento Nacional de Identificación a varios hondureños enrolados en Estados Unidos.

El presidente de la fundación, Juan Flores indicó que dicha acción les imposibilitaría ejercer el voto en el extranjero.

De igual manera cuestionó la información del Registro Nacional de las Personas (RNP), que señala que alrededor de 400 mil hondureños residentes en EE.UU. se encuentran enrolados; sin embargo, hay más hondureños en Estados Unidos.

Destacó que el CNE solo enviará 18 mil votos en las 15 Juntas Receptoras de Votos que se instalarán en 12 ciudades de Estados Unidos.

Lamentó que pese haber más hondureños en ese país norteamericano sea tan poca la carga de votos que se enviarán. IR