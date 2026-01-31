Funcionarios de Libre perfeccionaron la lección de la administración anterior, señala analista

Tegucigalpa – El analista Juan Carlos Barrientos calificó que los funcionarios de Libertad y Refundación (Libre) fueron buenos alumnos, “aprendieron muy bien la lección, la desarrollaron, la tecnificaron y la perfeccionaron”.

Barrientos recordó que el alquiler de vehículos comenzó en la administración anterior a Libre con las patrullas que utiliza la Secretaría de Seguridad, y que luego se sumaron los carros de lujo.

(Leer) Aumentos salariales, dobles pagos, Caja Única vacía entre hallazgos, “es una grosería lo que hicieron”, señala designada Mejía

“Otra cosa que aprendieron fue a pagar prestaciones, fue el gobierno de Juan Orlando Hernández el que aprobó una disposición legal de que había que pagarle prestaciones legales a los altos funcionarios del Estado, todo mundo protestó en aquel momento, pero estos, los buenos alumnos de Libre en ningún momento derogaron todas las barbaridades que habían hecho en tiempo de Juan Orlando, más bien las perfeccionaron”, afirmó.

En tal sentido, el analista dijo que la denuncia de la designada presidencial, María Antonieta Mejía de que la administración de Xiomara Castro dejó las arcas del Estado casi en las latas no es de extrañar.

Los funcionarios de Libre “se volaron la barda dejando la Caja Única del Estado en cero y duplicando el pago de alquiler de vehículos”, refirió. VC