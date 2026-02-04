Funcionarios de Honduras y EEUU conversan sobre cooperación previo a encuentro de presidentes

Tegucigalpa – El Ministro de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, se reunió este miércoles con la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Collen Hoey, con quien dialogó sobre las oportunidades de cooperación entre ambos países, que fortalezcan un entorno favorable, impulsen la inversión y apoyen la creación de empleo.

– Este mes se llevará a cabo una reunión entre los presidentes de Honduras, Nary Asfura y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La funcionaria estadounidense estuvo acompañada de Bryan Schell, jefe de la Sección Económica.

Entre tanto, el secretario de Finanzas de Honduras contó con su equipo de trabajo, el viceministro, Roberto Chang y la viceministra, Liliam Odalis Rivera.

El funcionario hondureño destacó la reunión con la Encargada de Negocios de la Embajada Americana, definiéndola como muy productiva.

“El propósito de la reunión fue establecer lazos de cooperación en materia económica y financiera”, expresó.

Agregó, que “esta primera reunión es para tener prosperidad en Honduras, creación de trabajo para los hondureños y poder de esta manera desarrollar económicamente a nuestro país”.

“Todo lo anterior en el marco de la amistad y cooperación que tiene el Gobierno de Honduras con nuestro aliado más importante que es Estados Unidos”, añadió.

Asimismo, Hércules informó que se están estableciendo reuniones con el Tesoro de Estados Unidos para poder tener cooperación técnica y poder traer al aliado estratégico como se tenía anteriormente en el país y de esta manera poder establecer lo que serán parámetros de transparencia, desarrollo económico y muy importante de responsabilidad fiscal en el Gobierno de la República. (RO)