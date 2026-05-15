Funcionarios de EEUU se reúnen con gabinete económico para fortalecer inversión y relación comercial

Tegucigalpa – El gobierno de Estados Unidos reafirmó su compromiso de trabajar junto a socios internacionales para promover oportunidades de inversión y fortalecer las relaciones comerciales con Honduras.

Según la información divulgada, el subsecretario para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Caleb Orr, encabezó una delegación interagencial que sostuvo reuniones con miembros del gabinete hondureño para abordar temas relacionados con el clima de inversión en el país.

Durante los encuentros, ambas partes conversaron sobre mecanismos orientados a reducir barreras para las empresas estadounidenses interesadas en invertir en Honduras y fortalecer la cooperación económica bilateral.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la iniciativa forma parte de los esfuerzos impulsados bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfocados en generar crecimiento económico y nuevas oportunidades comerciales en la región.

Asimismo, indicaron que se busca impulsar alianzas renovadas que permitan fortalecer la seguridad, la prosperidad y el desarrollo económico en el hemisferio.

De acuerdo con el pronunciamiento, el fortalecimiento de las inversiones también tiene como objetivo generar empleos y oportunidades tanto para ciudadanos estadounidenses como para los países socios de la región.

La reunión ocurre en un contexto en el que Honduras busca atraer mayor inversión extranjera en sectores estratégicos como energía, infraestructura, manufactura, agroindustria y turismo.

Representantes de ambos gobiernos destacaron la importancia de mantener una relación comercial sólida y un marco jurídico que genere confianza y estabilidad para los inversionistas internacionales.

Esta misión estadounidense se reunió el jueves con el presidente del Ejecutivo Nasry Asfura y esta mañana con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano . IR