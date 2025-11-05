Funcionario dice a arroceros que si no les parece precio de venta establecido, que busquen cómo venderlo por sí mismos

Tegucigalpa – “He llegado a un acuerdo con todos los beneficios de arroz, nosotros como gobierno queriendo ayudarle a los productores establecimos un promedio de 545 lempiras para la compra de un quintal, pero el que produce arroz y no le parece ese precio, está en toda libertad de ir a buscar donde lo vende”, dijo el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Fredis Cerrato.

Según el funcionario, al establecer el precio de venta en la mesa del arroz el gobierno “les está tratando de ayudar (a los productores de arroz), pero el que no se deja ayudar, pues que busque por sí mismo como lo resuelve”.

Cerrato recordó que los beneficios arroceros deben comprar producción nacional para tener permisos de importación, de acuerdo a sus declaraciones como un mecanismo de protección para los productores, tal como se ha hecho todos los años.

Además, defendió que el acuerdo de precio de venta lo hizo con productores del grano básico y no con el presidente de la asociación de arroceros, quien sigue reclamando la fijación de precio de venta.

“La indicación que nosotros recibimos es que nos reuniéramos con quienes producen el arroz y a la vez con quienes compran el arroz, y entre ellos no hay ningún problema”, aseguró. VC