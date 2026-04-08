Fujimori consolida ventaja en elecciones de Perú seguida de cuádruple empate, según sondeo

Redacción internacional – Un nuevo simulacro de las elecciones generales en Perú publicado este miércoles, a cuatro días de los comicios, confirma la ventaja de la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori para pasar a la segunda vuelta y revela un cuádruple empate técnico en la segunda posición entre cuatro candidatos: Ricardo Belmont, Carlos Álvarez, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga.

El simulacro de voto, realizado por la encuestadora Datum, cuya gerenta general, Urpi Torrado, explicó en una conferencia de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP) que las intenciones de voto están cambiando casi a diario y que, pese a la cercanía de las elecciones, no se puede afirmar qué candidatos son los dos favoritos para la segunda vuelta.

Torrado aseguró que estos comicios son los más impredecibles que ha analizado la encuestadora y añadió que a estas alturas en las elecciones de 2021 «no había duda de que (el expresidente) Pedro Castillo iba a pasar a segunda vuelta».

Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), lidera el simulacro de voto con 17,5 % de votos válidos, al acumular un crecimiento gradual en las últimas semanas que le hace destacar entre la larga lista de 35 candidatos, ya que se diferencia por varios puntos del resto.

Según la encuesta, por detrás de la fujimorista, con 11,7 % de votos válidos, se encuentra Belmont (Obras), el postulante que más ha crecido con diferencia en la última semana, gracias a ser un rostro conocido por haber sido presentador, una fuerte comunidad en redes sociales y su gestión como alcalde de Lima (1990-1995).

Torrado sostuvo que el apoyo a Belmont, de 80 años, no solo radica en lo digital, pues ha cosechado apoyo en zonas rurales y en el sur del país.

Por debajo, con apenas diferencia, se ubica el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos) con 11,4 % y le sigue el ultraconservador, también exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con 10,2 % quien hasta hace pocos días lideraba la intención de voto en los sondeos.

Les sigue, con 7,2 % de intención de voto Roberto Sánchez, candidato del partido izquierdista Juntos por el Perú, que recoge la senda del encarcelado exmandatario Castillo, al tener en sus filas a varios de sus familiares. La gerente de Datum comentó que es el postulante que tiene un mayor voto escondido.

Voto indeciso y nulo

El sondeo, que fue contratado por el diario El Comercio y la cadena América TV, reveló que parte del electorado se equivoca o comete errores al votar en la enorme cédula, que también incluye candidatos al Congreso, Senado y Parlamento Andino, y Urpi indicó que habrá un porcentaje significativo de votos nulos o blancos.

Destacó que según el último sondeo, todavía hay un 10 % de indecisos que no se identifican con ninguna ideología política, una cifra compuesta mayormente por mujeres, de nivel socioeconómico bajo, del ámbito rural y mayores de 55 años.

La encuesta de Datum se realizó a nivel nacional entre el 5 y 6 de abril a una base de 1.506 personas y tiene un margen de error del 2,8 %.