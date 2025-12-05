Frase del día“Fui víctima de una conspiración de la izquierda radical no sólo de Honduras, sino de otros países, pero también de funcionarios del gobierno de la administración Biden. Quisieron asesinarme moralmente, borrar mi nombre y desterrar mi legado”.Por: Proceso Digital5 de diciembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Juan Orlando Hernández • Expresidente de Honduras Noticias recientes SaludDurante el fin de semana tres menores ingresaron por quemadura por pólvora al Mario Catarino Rivas CalienteEncuentran cadáver flotando en el río Guacerique Política“Absurda y sin fundamento legal petición de Libre de repetir elecciones”: Luz Ernestina Mejía Farándula‘One Battle After Another’ lidera los Globos de Oro con 9 nominaciones Al DíaPanamá incauta 1,424 paquetes de droga en el Pacífico y arresta a cuatro sospechosos