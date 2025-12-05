spot_img
Frase del día

“Fui víctima de una conspiración de la izquierda radical no sólo de Honduras, sino de otros países, pero también de funcionarios del gobierno de la administración Biden. Quisieron asesinarme moralmente, borrar mi nombre y desterrar mi legado”.

Por: Proceso Digital

Juan Orlando Hernández • Expresidente de Honduras

