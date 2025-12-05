“Fui víctima de una conspiración de la izquierda radical”, dice JOH en su primer video tras recuperar libertad

Tegucigalpa – El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández dijo este viernes, a través de un video difundido luego de recuperar su libertad en Estados Unidos, que fue víctima de una conspiración de la izquierda radical.

– “En Honduras todos nos conocemos, sabemos quién ha construido y quien ha destruido. No hubo 12 años de narcodictadura, lo que hubo fue 12 años para reconstruir al país”, expresó.

“Y hoy debo decirlo con mucha claridad: fui víctima de una conspiración de la izquierda radical no solo de Honduras, sino de otros países, pero también de funcionarios del gobierno de la administración Biden y de participantes del “estado profundo”. Estos mismos de la izquierda radical de manera pública y engrandeciéndose, reconocieron que entregarme era parte de un acuerdo para sacarme del país y destruirme políticamente. Quisieron asesinarme moralmente, borrar mi nombre y desterrar mi legado”, pronunció.

El expresidente mencionó que durante su juicio por narcotráfico en Estados Unidos, ocurrieron un sinnúmero de irregularidades como el ocultamiento de evidencias y el bloqueo de testigos que confirmarían su inocencia sobre los cargos que le imputaban.

El juicio que enfrenté –prosiguió- fue fundamentalmente manipulado — construido sin evidencias, sobre las acusaciones de los mismos narcotraficantes cuyos carteles y redes nosotros destruimos. Y quienes también cuando fueron preguntados en juicio si tenían evidencias para darle soporte a las alegaciones en mi contra, fueron claros y dijeron: “no tenemos nada, solo tenemos nuestra palabra”. A eso me enfrenté. Se ocultó evidencia exculpatoria, se bloquearon testigos y se enterraron informes oficiales que destacaban mi inocencia.

Afirmó que líderes del narcotráfico siempre pretendieron sacarlo del camino “y eliminar al líder que proponía poner orden” y acabar con estas organizaciones criminales.

“Su objetivo era claro: sacarme del camino, eliminar al líder que defendía la ley y el orden, y ellos buscaron retomar el poder en Honduras”, enfatizó.

Recordó que “nunca olvidaré el día en que fui condenado injustamente. En medio de esa injusticia, me paré y dije: “Díganle al mundo que soy inocente”. Lo dije el día que llegaron a mi casa y que injustamente me detuvieron con todo un operativo exagerado para hacer el show. Pero también lo dije durante venía en el vuelo en el avión que me traían. Fui consistente y lo mantuve siempre, y lo voy a mantener siempre. Por eso hoy, comienzo a hablar y a decir la verdad donde pueda y cuando pueda, para que nadie — absolutamente nadie — vuelva a vivir lo que mi familia y yo hemos vivido.

El primer mensaje del expresidente Juan Orlando Hernández tras quedar libre después de recibir un indulto del mandatario estadounidense Donald Trump pic.twitter.com/9fwPjPhBwv — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 5, 2025

Agradeció al presidente de EEUU, Donald Trump por haberlo indultado tras la condena de 45 años que recibió en la Corte del Distrito Sur de New York, por delitos de narcotráfico.

“Una vez más, quiero agradecer al Presidente Donald Trump por reconocer la injusticia en mi caso y por concederme ese perdón, así como por las fuertes palabras muy claras al pueblo hondureño. Por eso estoy agradecido, que haya mostrado interés en el destino de nuestra nación y ha comprendido la importancia de un Honduras segura, fuerte y próspera mientras trabajamos para Hacer las Américas Grandes de Nuevo. El liderazgo del Presidente Trump ha hecho toda la diferencia, y le agradezco profundamente”, manifestó.

Cerró su mensaje afirmando que “hoy hablo con firmeza y con la responsabilidad moral de revelar que estuvo oculto, que cambiaron, que trataron de hacer a un lado. Porque todos merecemos conocer la verdad. Si algo he aprendido, es que la verdad puede silenciarse por un tiempo — pero no puede ser borrada. Hoy comienzo la tarea de asegurarme de que finalmente esa verdad sea escuchada. ¡Dios bendiga a Honduras! ¡Dios bendiga a los Estados Unidos de América!”. JS

El mensaje completo del expresidente Hernández