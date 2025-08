Fuerzas políticas tienen que ponerse de acuerdo para seguir con proceso electoral, afirma diputado oficialista

Tegucigalpa – “Las fuerzas políticas tienen que sentarse a llegar a acuerdos, olvidarse de posiciones radicales, pensar todos en función del país, de darle tranquilidad al pueblo hondureños”, dijo el diputado del oficialista Libertad y Refundación (Libre), Ramón Soto, en referencia a la crisis en el ente electoral.

El parlamentario considera que los hondureños no quieren ver a políticos peleando, si no que quiere tranquilidad, por lo que las cúpulas de los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo en temas claves como el TREP, la intervención humana, continuar con las sesiones en el Consejo Nacional Electoral (CNE), darle una prórroga para que el manejo del TREP sea otorgado, “lo que en derecho se hace, en derecho de deshace. Todo se puede resolver dialogando”.

“Van a haber elecciones, ese discurso de miedo, de terror que quiere vender la oposición no lo comparto y no lo comparto no porque yo sea del partido en el gobierno, sino porque no podemos seguir jugando con la mente, con la necesidad y la tranquilidad del pueblo”, afirmó.

El legislador señaló que en Honduras nunca se han suspendido las elecciones, pese a las crisis que se han reportado, pero en las que siempre han llegado a acuerdos. VC