Fuerzas israelíes matan a dos gazatíes más y se elevan a cinco los muertos de este jueves

Gaza – El Ejército israelí mató la tarde de este jueves a otras dos personas en la Franja de Gaza, según fuentes hospitalarias y gubernamentales, lo que eleva a cinco los fallecidos durante esta jornada en el enclave palestino.

En el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, un ataque aéreo israelí mató a Osama Walid Muhareb, según el Ministerio del Interior y Seguridad Nacional de Gaza, dependiente de Hamás.

Asimismo, al hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah, también en la zona centro del país, llegó el cuerpo sin vida de Mohamed Abu Jamash, muerto por fuego israelí tras haber franqueado la ‘línea amarilla’ que divide la parte costera de la Franja del 70 % del territorio que sigue ocupado por el Ejército israelí.

Horas antes, en el barrio de Al Rimal de la ciudad de Gaza (norte) un ataque con dron contra un vehículo mató a Mohamed Mahmud al Fayumi e hirió a otras tres personas, según fuentes hospitalarias.

En un vídeo compartido con EFE por un gazatí que grabó el ataque se puede ver en llamas el vehículo objetivo del bombardeo, golpeado en una calle junto a una frutería y un puesto de comida ambulante cuyas mesas se vieron también afectadas.

También hoy, el Ejército israelí mató a otros dos hombres de 23 y 26 años en un ataque con dron contra un grupo de personas en Jan Yunis (sur), informó la Defensa Civil gazatí.

Según la misma fuente, los fallecidos fueron trasladados al hospital Náser, que recibió también varios heridos por el bombardeo.

Dos de los fallecidos este jueves eran miembros de las fuerzas de seguridad de Gaza: el capitán Osama Walid Muhareb, adscrito a la Dirección de Formación y vecino del campamento de Nuseirat, y el sargento Yahya Saeed Hamdan, de la Policía, residente en Jan Yunis.

Ambos murieron en sendos bombardeos del Ejército israelí en Jan Yunis y el campamento de Nuseirat, informó el Ministerio del Interior.

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a diario a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, matando a una media de cuatro personas al día, según el recuento de muertos por fuego israelí que publica el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Según su último informe, publicado hoy, desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre Israel ha matado a un total de 1.092 personas en Gaza y desde el comienzo de su ofensiva hace casi tres años, a 73.118 personas. EFE (AD)