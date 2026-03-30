Fuerzas israelíes aumentan su presencia a lo largo de la frontera con Líbano

Foto del díaFuerzas israelíes aumentan su presencia a lo largo de la frontera con LíbanoPor: Proceso Digital30 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Soldados israelíes con sus vehículos militares se congregan en una posición no revelada cerca de la frontera entre Israel y Líbano. (Líbano, Hizbulá/Hezbolá) EFE/EPA/ATEF SAFADI Noticias recientes Al DíaIsrael mata a un cargo de Hizbulá encargado de la coordinación con grupos palestinos PolíticaDiputado Eder Mejía prevé más juicios políticos en el CN después de Semana Santa Frase del día“Esta Semana Santa no solo debería medirse por la cantidad de destinos recorridos ni por la intensidad del festejo, sino por la capacidad de... Cifra del día38 mil personas InternacionalesVance es el favorito de los republicanos a suceder a Trump pero Rubio recorta distancias