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Fuerzas israelíes aumentan su presencia a lo largo de la frontera con Líbano

Por: Proceso Digital

Soldados israelíes con sus vehículos militares se congregan en una posición no revelada cerca de la frontera entre Israel y Líbano. (Líbano, Hizbulá/Hezbolá) EFE/EPA/ATEF SAFADI

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