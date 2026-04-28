Fuerzas Especiales intervienen rutas de transporte urbano ante ola de inseguridad

Tegucigalpa- En respuesta a la creciente criminalidad, denunciada constantemente por la población agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y de la División de Seguridad del Transporte Urbano han desplegado operativos de alto impacto en las principales ciudades del país.

En Tegucigalpa, las acciones se han concentrado en puntos críticos como el sector del Carrizal, el mercado local y la salida hacia Olancho y la estrategia incluye, saturación en colonias aledañas, patrullajes intensivos para localizar a personas vinculadas a la comisión de delitos.

Se detalló que las operaciones están focalizadas para atender los reportes ciudadanos recibidos a través de la línea de emergencia del 911.

Según detallaron agentes del orden la presencia policial se da con el objetivo de prevenir y disuadir en terminales para evitar la planificación de ataques.

Vigilancia estricta en San Pedro Sula

Por su parte, en la zona norte, los agentes mantienen una vigilancia estricta en trayectos estratégicos de San Pedro Sula. Las inspecciones minuciosas se han intensificado en sectores como Barandillas, donde los asaltos han mostrado un repunte en los últimos días.

Los uniformados realizan el registro de unidades y la verificación de antecedentes penales de los pasajeros mediante bases de datos policiales, con el objetivo de identificar a delincuentes que se infiltran en los buses como usuarios comunes.

«Para mí está bien, uno se siente más seguro en los buses porque ya no se aguanta la delincuencia», manifestó un usuario que transitaba en una de las unidades del transporte urbano, reflejando el sentir general de la población que respalda estas medidas.

Según detallaron los agentes encargados de los operativos estas intervenciones son por tiempo indefinido y se busca no solo capturar a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, sino también generar un ambiente de confianza para miles de hondureños que dependen diariamente del transporte público para movilizarse a sus centros de trabajo y estudio.LB