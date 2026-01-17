Fuerzas Armadas y Unión Europea fortalecen cooperación

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio Ardon, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la Unión Europea, Gonzalo Fournier Conde.

La reunión tenía como fin fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre la Unión Europea y la institución castrense.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Brigada Héctor Benjamín Valerio Ardon, sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de la @UEenHonduras, Gonzalo Fournier Conde, con el fin de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre la Unión Europea y las #FFAA. pic.twitter.com/F2y9oC6S76 — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) January 17, 2026

El diplomático posteó en sus redes sociales la visita que le realizó el jefe militar.

Gonzalo Fournier Conde calificó de grata la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón, con quien hablaron de diferentes temas para el fortalecimiento y cooperación a la institución castrense. IR