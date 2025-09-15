Fuerzas Armadas saludan a la patria con tradicionales cañonazos

Tegucigalpa – Las Fuerzas Armadas de Honduras, realizaron este lunes en el Cerro Juana Laínez, el tradicional acto de saludo a la patria mediante los 21 cañonazos que se escuchan por toda la capital.

Los cañonazos se disparan siete a las 6:00 de la mañana, siete a las 12:00 del mediodía y otros siete a las 6:00 de la tarde hasta completar los 21.

El acto protocolario comenzó con el acto de izamiento de la Bandera Nacional en el Monumento a La Paz, localizado en el Cerro Juana Laínez.

Honduras celebra hoy 204 aniversarios de independencia patria. IR